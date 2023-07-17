杭州6學生獲錄取空軍飛行員 將搭軍機去報到

六名同學上台領錄取通知書。（取材自都市快報）

2023年杭州市空軍飛行學員錄取通知書頒發儀式日前在富陽中學舉行。杭州有6名男學生被中國人民解放軍 空軍航空大學錄取，他們將乘坐空軍運20飛機，去空軍航空大學報到。

都市快報報導，獲錄取的6名學生分別是富陽中學的李成珂、杭州第十四中學的胡語唐、餘杭第二高級中學的曹宇傑、桐廬中學的方林佳、西湖高級中學的盧哲瑜和淳安中學的方賜君。其中3人有望入圍清北雙學籍培養計畫，未來可通過試訓，由北京 大學、清華大學、北京航空航天大學聯合培養。

中國人民解放軍空軍航空大學的錄取通知書很有設計感，一展開，裡面就「躍」出立體的「殲20飛行編隊」，印著「勵志空天，追求卓越」這八個大字。

富陽中學的李成珂，高考 成績655分，超出特控線61分。他作為學員代表上台發言。李成珂說，要成為一名合格、優秀的空軍飛行員，還有很長的路要走，還有不少的苦要吃，但他已經做好了克服困難的準備，接受所有的訓練與磨礪。

據報導，外公和姑父都是軍人，李成珂從小受到家庭的影響，覺得軍人神聖又光榮。進入高中接觸到空軍招飛後有了空軍夢。去年10月開始參加一輪輪的體檢，「我之前一直感覺像是一場夢，今天拿到錄取通知書，我才有了些真實的感覺。」李成珂笑說。

杭州第十四中學的胡語唐，一頭短寸，筆挺地站著。說起話來，邏輯思維很清晰，他高考成績617分，說從小就覺得飛行員帥，也和爸媽說過想當飛行員。高二有軍官到學校來宣講，又看到去年飛行學員是坐運20飛機去大學的，就下定決心。為通過招飛的體檢，他在高三還進行了一段時間的跑步「特訓」。

西湖高級中學的盧哲瑜，身高1.77米，捧著錄取通知書，一雙眼睛都笑彎了。盧哲瑜說，「我從幼兒園就覺得開飛機厲害，家裡的飛機模型，大大小小有幾十個，想成為飛行員，我是認真的。」他說：「我視力一直挺好，有兩個原因，一是我從小不太看電視也不玩電子產品的。」另一個原因，盧哲瑜說主要是室外運動多。