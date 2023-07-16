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省錢經濟學興起…1葷1素10元 杭州青年「混」老年食堂

中國新聞組／北京16日電
老年食堂的菜品。（取材自都市快報橙柿互動）
老年食堂的菜品。（取材自都市快報橙柿互動）

就業不易、工資不高，讓中國年輕人間興起「摳門+省錢經濟學」。各大社交平台上，年輕人的「省錢經濟學」鋪天蓋地，在杭州，每到吃飯時間，老年食堂就「混」進一群看準「一葷一素只要10元（人民幣，下同，約1.4美元）的年輕人，有時人數比老人還多。除了「被年輕人占據的老年食堂」，各式「成人小飯桌」、「白人飯」也流行起來，核心都只有兩個字：省錢。

來源：YouTube

都市快報「橙柿互動」報導，前幾天在抖音上一條同城熱門視頻「杭州年輕人不點外賣，老年食堂晚飯年輕人能占六、七成」。實際觀察附近的一家老年食堂，才發現這年頭杭州不少老年食堂裡確實有年輕人「混」進去了。

這家老年食堂在閘弄口附近，提供的菜餚以中式快餐為主，有幾十種菜品供應。而且考慮到年輕人的下班時間可能比較晚，食堂開放到8點半，老人只要年滿60周歲，享受用餐折扣。60-79歲老人用餐打8折，100歲以上老人每天中午可以免費一餐。

窗口的菜價都非常便宜，蔬菜均價大約在4-6元，一葷一素的套餐最低只需要10元.....吃下來怎麼算都比外面的快餐店划算很多。買了大葷的白切雞、豆腐泡娃娃菜、海帶，花了20元左右。

據報導，打菜的阿姨說一般到了6、7點鐘，來吃的年輕人就會變多了。一位用餐的年輕小哥說，他就在這附近租房子住，下班比較早，因為是單間不能開火做飯，又不想再吃外賣了，所以一直在附近的幾家老年食堂吃飯，「這裡又便宜又衛生，比外賣划算多了，老人家吃的都比較清淡，也很養生。」

除了老年食堂，最近杭州火起了一種「成人小飯桌」，提供方通常是愛做飯的自由職業者或是寶媽，價格比外賣略微低一些，一葷一素18元，二葷一素20多元；受眾多為朝九晚五的白領們。

成人小飯桌以外，還有一群年輕人靠著餓不死就行的「白人飯」解決用餐問題，白人飯是做飯糊弄學的頂峰，精髓就是原材料極其簡單、做法極其隨便，味道極其不可描述，維持生命體徵就行，主打一個活著。經常出現的食材有：白水煮蛋、黃瓜、西紅柿、生的芹菜和胡蘿蔔、西藍花，有條件的來個饅頭或者麵包片，最大的儀式感就是放到飯盒裡。

老年食堂裡，年輕人占了六、七成。（取材自都市快報橙柿互動）
老年食堂裡，年輕人占了六、七成。（取材自都市快報橙柿互動）

就業 抖音 蔬菜

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