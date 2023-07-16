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玩諧音、性暗示？江蘇家長幫女孩買的內褲印「yin jing」

中國新聞組╱上海16日電
網友曝光女童內褲上的爭議字樣，引發熱議。(取材自微博)
網友曝光女童內褲上的爭議字樣，引發熱議。(取材自微博)

江蘇一名網友吐槽幫孩子賣的內褲印有「yin jing」字樣，要求退款，引發關注；商家解釋是該英文是設計師的名字，網友認為是玩諧音梗擦邊，不能理解，並舉報了該商家。近日該款商品疑似已下架。

綜合九派新聞、新浪新聞報導，據網友描述，他買了一件內褲作為禮物送給一個女孩子，然而幾天後發現內褲上竟然印有「yin jing」字樣。商家回應這是設計師的名字，但這個解釋卻未能消除家長們的疑慮，認為這樣的設計涉及到隱晦的性暗示，對孩子的健康成長造成了潛在影響。

網友認為，作為銷售兒童用品的商家，應該對產品質量和設計嚴格把關，以確保孩子們的安全和舒適感。

據星視頻報導，內褲對應的女童內衣品牌為「印井」，在多個電商平台均有銷售。另據企查查App顯示，目前「印井」已被多方註冊為商標，其中分類屬於服裝鞋帽的商標持有方為上海某商貿有限公司，同時該公司還申請有女童三角短褲作品著作權。

隨著事件發酵，商家在面對輿論壓力後，疑似已下架該款內褲。

有網友評論「人家店鋪就叫印井啊」、「確實有叫『印井』的店在賣這個款」、「what？還真有這店」、「既然是店牌，為什麼男童內褲上不印呢」、「這已不是女童內褲的問題，擦邊店名也應整改」、「會有設計師啊把名字印到褲衩子上？離譜」、「防止低俗文化惡意滲透」、「舉報的那個人，是在天貓的吉吉莉莉上面買的，不是在淘寶上的印井上面買的，所以她認為有擦邊行為是沒有錯的」。

圖為「印井」店鋪商品頁。(取材自微博)
圖為「印井」店鋪商品頁。(取材自微博)

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