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山東菸草局防裙帶關係 禁直系3代應聘

中國新聞組╱北京16日電
多地菸草局要求「直系三代不得應聘」，獲得專家、網友叫好。(取材自澎湃新聞)
多地菸草局要求「直系三代不得應聘」，獲得專家、網友叫好。(取材自澎湃新聞)

山東省菸草專賣局等地近日發布高校畢業生招聘及相關公告時，規定「直系三代不得應聘」，引來不少專家及網友叫好，支持國企嚴打「裙帶關係」、「近親繁殖」，實現就業公平，話題衝上熱搜；不過也引來一些「某三代」不滿，吐槽聲不絕於耳，被部分媒體評論稱為「低級紅」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，山東省菸草專賣局（公司）近日發布2023年招聘公告，應聘人員不得應聘錄用後即構成幹部任職迴避情形的崗位，也不得應聘與本人有夫妻關係、直系血親關係、三代以內旁系血親關係及姻親關係者擔任領導的崗位。

該公告被認為是山東菸草局打破體制內職位「世襲制」，選拔有能力人才的有力之舉。其實「直系三代不得應聘」規定並非今年才有，早在2020年，國家菸草局就發布了相關通知；此外，江西中菸工業、深圳市菸草專賣局、山西省菸草專賣局、青海省菸草專賣局、雲南省菸草專賣局等多地菸草局都在招聘時明確提出上述要求。

除了菸草系統，政府部門、國企、事業單位都有類似規定，近幾年的「國考」對「親屬迴避」也有明確規定。

國家行政學院教授竹立家表示，過去在一些行業或領域，「子承父業」現像嚴重，影響了就業公平性；中國人民大學教授王才亮也表示，「直系三代不得應聘」杜絕了「近親繁殖」，實現就業公平。

網友說，「菸草集團都是家族世襲，這已經是公開的祕密，年薪隨便幾十萬上百萬」、「至少比原來明目張膽好些」、「那就相互安排唄，菸草的安排到郵政，郵政的安排到高鐵，高鐵的安排到石油」、「如果是公開公正公平的招聘，直系親屬報名又怎樣」。

澎湃新聞評論指出，搞裙帶關係的領域主要集中在金融、電信、電力、菸草等國企，且「近親繁殖」的方式也更隱蔽。值得一提的是，網路上出現了一些對「某三代」不滿的聲音，對於電三代、油三代、菸草三代、銀行三代的吐槽聲不絕於耳，這種適得其反的「正向宣傳」成了「低級紅」的典型表現。

這次公眾對菸草系統實施已久的「三代血親不得應聘」老規定反應如此強烈，背後反映的是，渴望唯才是舉、憑真本事吃飯的公平競爭環境。

圖為山東省菸草專賣局2023年的招聘公告。(取材自紅星新聞)
圖為山東省菸草專賣局2023年的招聘公告。(取材自紅星新聞)

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