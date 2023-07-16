我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩熱 南加賣出2張二等獎 頭獎獎金累積至6.4億元

加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

河南商丘設「企業寧靜日」 每月前20天禁入企業執法 惹群嘲

中國新聞組／北京16日電
示意圖。（取材自南方都市報）
示意圖。（取材自南方都市報）

河南商丘市近日宣布設立「企業寧靜日」，規定「每月前20天不得進入企業執法」，目的是為了全面優化營商環境，新政策公布後，引發關注。有網民批評，官方用「企業寧靜日」來安撫民企，目的應是促進經濟發展，但這也可能成為違法企業的「一日保護傘」，「如果真要滅證，幾個小時就辦得成」。

每日經濟新聞報導，規定稱每月1日到20日，除黨中央、國務院及其部門，省委、省政府，市委、市政府部署的專項行政執法和處理重大突發事件需要進行的行政執法外，行政執法機關不得進入企業實施各類行政執法活動。

此外，行政執法機關在「企業寧靜日」以外的時間到企業實施行政執法活動，需提前3日對擬實施的行政執法情況，向市優化營商環境攻堅領導小組辦公室報備，並填寫《入企行政執法報備表》。

九派新聞報導，商丘市優化營商環境攻堅領導小組辦公室的工作人員表示，「企業寧靜日」政策針對全市所有企業，目的是全面優化營商環境，進一步規範涉企行政執法行為，維護企業正常生產經營秩序。

商丘發改委一名工作人員表示，目前可能會與其他部門在工作時間上存在衝突，會不斷觀察執行過程，進行完善優化。

南方都市報在題為「企業寧靜日，不能成為問題企業的避風港」評論指出，事實上，不止商丘一地在推「企業寧靜日」，就在一周前，山東臨沂也明確每月1日至20日，除安全生產、生態環境、食品藥品等重點領域以及上級部署、投訴舉報、媒體曝光等需要即時檢查的特殊情形外，各級行政執法部門原則上不對企業開展行政執法檢查。

通過劃定時間段的方式約束執法擾民，可能會產生一定的效果，但對於執法行為本身的限制和監督，依然需要更為完善的監督環境、司法氛圍來實現。法治是最好的營商環境，給市場主體一個穩定的制度預期，這才是「企業寧靜」的根本。

河南商丘市近日宣布設立「企業寧靜日」，規定「每月前20天不得進入企業執法」。(取...
河南商丘市近日宣布設立「企業寧靜日」，規定「每月前20天不得進入企業執法」。(取材自每日經濟)

國務院 河南

上一則

2019反送中理大衝突案 18人罪成 最重囚4年9個月

下一則

研學夏令營變「排隊營」 杭州媽媽：4天裡1天半在排隊

延伸閱讀

家長成免費保安？鄭州一小學強制家長站崗挨批 教育局致歉

家長成免費保安？鄭州一小學強制家長站崗挨批 教育局致歉
網傳河南女子吃涼皮中毒身亡 官方：確有中毒事件

網傳河南女子吃涼皮中毒身亡 官方：確有中毒事件
河南發現2000多年前粽子 圓形植物包裹

河南發現2000多年前粽子 圓形植物包裹
河南高校食堂 烤魚見蛆蠕動 官方證實 網友：想吐

河南高校食堂 烤魚見蛆蠕動 官方證實 網友：想吐

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
著名科幻小說作家郝景芳。（取材自都市快報）

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

2023-07-10 15:57
女子被壓制在地。（視頻截圖）

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

2023-07-09 08:30

超人氣

更多 >
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊

秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊
姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林

姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林
連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符
身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴