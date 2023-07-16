研學夏令營變「排隊營」 杭州媽媽：4天裡1天半在排隊

為小孩報名夏令營，沒想到卻變「排隊營」，杭州一名媽媽上網怒批「4天裡一天半在排隊」。(取材自錢江晚報)

許多中國家長為孩子增長見識、開闊眼界，報名各種「研學遊」，然而杭州有一名媽媽怒批，研學「夏令營」變成「排隊營」，「六天五晚的研學旅程裡，掐頭去尾只有四天，除去孩子們高溫 天排隊的一天半，只剩下兩天半的時間。」

錢江晚報報導，隨著研學遊熱度逐漸攀升，各類問題也層出不窮，黃牛頻出、資質欠缺、價高質低、虛假宣傳、安全堪憂，背後亂象叢生。

杭州一名吳姓媽媽表示，今年6月和孩子興致勃勃地去參加杭州某機構組織的「北京 研學夏令營」，沒想到六天五夜的旅程，掐頭去尾只有四天，「除去孩子們高溫天排隊的一天半，只剩下兩天半的時間。」

吳媽媽表示，「上午去故宮，高溫下排隊到中午12點半以後，我們被告知進不去了，」過兩天再去時，又被告知故宮「規則改了」，家長和孩子們仍然無法進入，「後來群裡有家長詢問，但沒有人來正面回答，機構只推脫是北京遊客多。」夏令營變成「排隊營」，讓她十分不滿。

住在浙江的江女士也感受到某些研學機構「掛羊頭賣狗肉」的行為，她表示，自己花了大幾千元報名的「北京研學夏令營」，宣傳的景點「有一半沒去」，更有甚者「排了隊也沒進去」。

遊而不學 行程竟變校門口打卡

有媒體也報導稱，某名校暑期研學項目在廣告中明確提到有北京大學的參觀行程，價格高達9980元人民幣（約1398美元），按照機構工作人員的說法，「考慮到孩子打卡名校的心願，將安排大家前往清華或北大門口合影留念。」一些家長為了讓孩子接近名校，給孩子報了名，最後卻發現，這個錢花得很不值，孩子根本沒進入北大校園。

還有一些「名校遊」打出「到中科院學科學」、「與科學家面對面」的宣傳口號，實際上就是去中科院自動化所一間對外開放的餐廳吃個飯，或是去對外運營的中科院植物園 遊學，名不副實。

參觀名校難預約 黃牛兜售門票

部分研學機構為打消家長的顧慮，在行程單上對清華大學、故宮、中國國家博物館等熱門景點都標註了「保進」，有工作人員用「內部預約」、「內部渠道」、「保證進入」打著包票，還有機構表示正規渠道「難進」，但「有可靠的黃牛」。

據報導，不少打著「研學」旗號的機構，透過各種管道獲得高校入場券，甚至有兜售名校門票的「黃牛」露頭，從中牟利。

有業內人士稱，由於預約參觀的機會「僧多粥少」，很多想要進入校園的遊客仍然可能預約不上，而某些機構又未能與校方達成合作，「黃牛倒賣」便成了這些機構的潛規則。

除了「遊而不學」，有些研學行程還出現師資良莠不齊、孩子安全無法保障等問題。

一位網友吐槽，曾偶遇到戴著小黃帽、手舉小紅旗的研學「神獸」們，網友稱，「小孩子進電梯卡在門口恨不得七進七出，在餐廳拿著餐盤追逐打鬧、吵吵嚷嚷根本沒看見老師的人影。服務員剛收拾好這邊打翻的罐子，又要去提醒那個差點絆倒的孩子……這種研學團應該不便宜，實際上效果就跟放羊一樣……別提學到什麼知識了。」

對此，有被研學遊「背刺」的家長呼籲，希望相關部門加強監管，還孩子一個「寓教於遊」的研學之旅。