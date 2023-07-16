熱到變瘦 鄱陽湖面積13天縮減1/4：每天以10-20厘米速度回落

鄱陽湖面積因酷熱天氣持續「縮水」。(取材自央視新聞)

央視新聞報導，受持續晴熱高溫 天氣影響，中國最大淡水湖鄱陽湖水位持續走低，湖區水面面積13天縮水超四分之一。

據報導，截至15日上午9時，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位降至13.08米，比多年同期偏低5米多。在鄱陽湖餘幹縣康山段，透過航拍鏡頭可以看到，因水位持續走低，鄱陽湖航道變窄，往日寬闊的湖面露出灘塗和綠草。

江西省水文部門指出，受持續晴熱高溫天氣、上游來水減少等多重因素影響，鄱陽湖水位在今年6月30日漲至15.18米後，每天以10到20厘米的速度，快速回落，湖區水面面積、容積也隨之大幅縮減。

自7月2日8時至15日8時，鄱陽湖湖區水面面積從2590平方公里縮至1850平方公里，容積從75.9億立方米降至42.3億立方米。目前，鄱陽湖沿湖地區把保障民眾生產生活用水作為重點，積極開展蓄水、保水、節水等工作。

資料顯示，鄱陽湖是中國第一大淡水湖，也是中國第二大湖，位於江西省北部、長江南岸。形似葫蘆，南北長110公里，東西寬50至70公里，北部狹窄僅5至15公里。在平水位(14-15米)時湖水面積為3150平方公里，高水位(20米)時為4125平方公里以上。