西安女買69平米公寓 公攤占37平米 網酸：客人來了坐樓道

姬女士買的公寓房，樓道寬得能開車。（取材自紅星新聞）

陝西西安市一名女子2020年買下一間69平方米的公寓，然而該物業的公攤比竟高達53%，面積占了37平方米，消息在網上引發熱議，網友驚呼不合理「50％的公攤？天呢」、「開發商用心良苦啊，公寓太小，來客了家裡坐不下可以坐樓道裡」。

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深圳新聞網引述華商報報導，屋主姬女士表示，她2020年在西安市榮安芙蓉印月小區購買一套商業公寓，當時花了人民幣50多萬元(約7萬美元)購入，去年才拿到合同，「之前自己也沒有留意，沒想到買了一半的公攤。」她表示，印象中樓盤的公攤率10%起跳，高也不過約20%，「沒想到這裡竟然高達50%多，令人咋舌。」

據姬女士提供的購房合同，該物件預（實）測建築面積共69.75平方米，其中套內建築面積32.71平方米，分攤共有建築面積37.04平方米。中介也稱，「這個樓確實公攤率很大，聽說是53%。」

據報導，當時的置業顧問表示公攤沒有問題，「該樓盤五證齊全，規畫都是經過政府部門審批的」，符合國家規定。

置業顧問說，商業樓的公攤本來就比較高，姬女士購房時已經向她說明公攤等相關問題，並表示中國並沒有針對公寓樓公攤面積比率具體規定，「西安有的樓盤公攤率達到60%」。

針對公攤面積規定問題引發爭議，西安市住建局與西安市自然資源和規畫局卻互踢皮球。

姬女士的遭遇引發網友熱議，有網友驚呼「50％的公攤？天呢」，有人嘲諷「開發商用心良苦啊，公寓太小，來客了家裡坐不下可以坐樓道裡」、「它明明可以直接搶錢，卻偏偏施捨給你32平」。

然而「公攤面積」能取消嗎？有業內人士認為，取消「公攤面積」不可能一蹴而就，甚至會影響到購房者的權利。

中國房地產 估價師與房地產經紀人學會副會長虞曉芬稱：「（目前）按照建築面積來計價或產權確認也是對老百姓權益的一個保護，因為公用部分也是屬於老百姓所有的，還是有合理性的。」

不過虞曉芬的「按照建築面積來計價或產權確認也是對老百姓權益的一個保護」說法也引來不少網友不滿，認為又來一個不食人間煙火的專家，留言：「怕影響消費者？國家怎麼不能出台政策，限制樓道寬度，限制電梯間面基，限制公共活動區域面積呢？」，「這完全說反了啊，就因為公攤計算在售賣面積裡，公共區域才要拚命擠小」，「10%以下多了一點也接受不了」。