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天氣太熱了 中國流行避暑遊

天氣太熱了 中國流行避暑遊

中央社／台北15日電
中國今夏異常炎熱，中媒15日報導，步入暑假旺季，「避暑遊」躍為國內旅遊最熱門選擇，「哪兒涼快哪兒呆著」成為新共識。圖為11日，昆明翠湖公園，吸引遊客前來旅遊避暑。（中新社）
中國今夏異常炎熱，中媒15日報導，步入暑假旺季，「避暑遊」躍為國內旅遊最熱門選擇，「哪兒涼快哪兒呆著」成為新共識。圖為11日，昆明翠湖公園，吸引遊客前來旅遊避暑。（中新社）

中國今夏異常炎熱，多地飆出破紀錄高溫。步入暑假旺季，「避暑遊」躍為國內旅遊最熱門選擇，「哪兒涼快哪兒呆著」成為新共識。專家指出，這顯示民眾日益關注健康消費和旅行的舒適度。

綜合財聯社、經濟日報等陸媒報導，入夏以來，中國多地頻現高溫天氣，消費者對避暑旅遊的需求達到新高度。攜程平台上，避暑、消暑相關搜索熱度比6月上升50%。馬蜂窩旅行網數據顯示，進入6月，「國內避暑」相關搜索內容增長達150%。

同程旅行數據也顯示，受高溫影響，海邊、草原的目的地城市旅遊熱度快速上漲，水上樂園也迎來客流高峰。中國國內熱門的看海戲水目的地包括青島、廈門、舟山、三亞、大連。其中，青島因14日開始的青島國際啤酒節，帶動青島旅遊熱度上漲205%。此外，威海暑期旅遊熱度漲幅達到262%，成為國內暑期熱度漲幅最高的旅遊目的地。

報導提到，黑龍江哈爾濱太陽島風景區，來自全國各地的遊客絡繹不絕，人們一邊品嚐特色冷飲，一邊拍照打卡，享受著夏日的愜意。

「哈爾濱夏季溫度很舒服。今年全家來體驗一下冰城之夏。」來自山東的遊客王林說，像哈爾濱這樣的避暑名城是他們暑期遊的首選。

相對於中國許多城市午後飆出近40℃（104℉）高溫，哈爾濱今天溫度是宜人的18至21℃。

太陽島資產公司副總經理蔣菲表示，今年暑期以來，景區接待旅客數不僅遠高於去年同期，比2019年同期也高出10%以上。

中國文旅部數據中心不久前對傳統高溫城市避暑旅遊市場調查顯示，第3季傳統高溫城市的整體出遊意願高達94.6%。

中國旅遊研究院日前發布「全國避暑旅遊發展報告」預測，老年人、學生和教師群體及高溫城市居民總計約3億人有較強的避暑旅遊需求。

中國旅遊研究院院長戴斌指出，「避暑旅遊正當時」、「哪兒涼快哪兒呆著」已經成為廣大遊客、投資機構和經營主體的新共識。今年北京等主要客源城市迎來了罕見的高溫天氣，進一步推高民眾的異地避暑旅遊需求。

「在旅遊業轉型過程中，氣候成為旅遊目的地重要的吸引力之一。人們日益關注健康消費和旅行的舒適度。」戴斌表示。

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