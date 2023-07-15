38億美元身價「賭王之女」何超瓊 任南航獨董候選人有因?

何超瓊。（取材自紅星新聞）

7月13日晚間，中國南方航空股份有限公司（南方航空）發布公告，稱公司董事會臨時會議一致通過提名何超瓊為公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人。消息曝光引發熱議。媒體分析，「賭王之女」何超瓊被提名為三大央企航司之一的南航獨董候選人，或是她在A股公司首次擔任職務，應是南航欲借重何超瓊在大灣區 豐富的的旅遊業經驗。

澎湃新聞報導，根據南方航空發布公告，公司第九屆董事會以通訊方式召開臨時會議，會議一致通過，提名何超瓊為第九屆董事會獨立非執行董事候選人，並提交公司最近一次股東大會審議批准。同一天，南航公告稱，因身體原因，劉長樂申請辭去公司獨立非執行董事及董事會提名委員會委員，自7月13日起生效。

何超瓊在「獨立董事候選人聲明」中簽字表示，「本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任南方航空獨立董事獨立性的關係。」

值得注意的是，劉長樂為鳳凰衛視創始人，何超瓊目前則擔任鳳凰衛視非執行董事及董事會副主席。在2023富比世香港富豪榜上，何超瓊以38億美元財富數排在第22名。

根據公告，何超瓊1962年出生，畢業於美國加州 聖克萊爾大學市場學及國際管理學士專業。現任全國政協常委，全國工商聯副主席，現任美高梅中國控股有限公司聯席董事長及執行董事、信德集團有限公司行政主席兼董事總經理、天機亞太集團有限公司主席、澳門 旅遊塔會展娛樂中心主席、鳳凰衛視非執行董事及董事會副主席、雅辰酒店集團有限公司董事、澳門航空股份有限公司執行董事等。

報導梳理發現，此次被提名為南方航空的獨立董事，或將是何超瓊在A股公司首次擔任職務。何超瓊此前在資本市場的履歷主要集中港股，包括上述的美高梅中國、信德集團、鳳凰衛視。

何超瓊是「賭王」何鴻燊與二太藍瓊纓所生的女兒。何鴻燊是澳門的標誌性人物，無論其背後的家族還是生意，都與大灣區息息相關。從何超瓊簡歷中也可以看出來，她與大灣區的旅遊業、航空業、地產業均有著深厚的關係，何超瓊目前還擔任澳門航空股份有限公司的執行董事。

作為三大央企航司之一的南航，根植於廣州，輻射粵港澳大灣區。據2022年年報顯示，目前南航在廣州市場份額近48.5%。

業內專家李瀚明表示，此次南航股份就獨立非執行董事一職提名何超瓊，或與南航未來持續深耕大灣區的發展密切相關。「何女士作為大灣區的『代表人』，在大灣區的旅遊業有著豐富的行業經驗。」政策方面，今年底澳門航空專營合約到期，或將利好航司在粵港澳大灣區的進一步發展。