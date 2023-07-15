家長成免費保安？鄭州一小學強制家長站崗挨批 教育局致歉

學者稱，家長站崗協助學校維護學生安全應出於自願，教育局和學校都不能強制。示意圖。（取材自鳳凰網）

家長成免費保安？日前有網民反映稱，河南鄭州 惠濟區綠源實驗小學強制家長輪流值班，即使遇到家長上班也要請假一天來站崗，引發家長不滿。當地官方回應稱家長若只想享受其他家長付出所帶來的便利會有違公平，引來網上一片罵聲，指責學校「情緒勒索」，企圖轉嫁學生安全責任。當地教育局 再次發文為此致歉，稱將要求校方拿出優化舉措，切實減輕家長負擔。

綜合澎湃新聞、央廣網報導，近日有網友向人民網領導留言板反映稱，「河南鄭州惠濟區綠源實驗小學強制家長輪流值班，不能缺崗，安排的站崗時間段剛好適逢上班點，就變成家長要請假一天（假）站崗。」經媒體報導後，引來許多家長「我也是」的共鳴，不少家長及網民質疑，家長站崗應是自願的，強制舉動似是學校把家長當成了免費保安。

對此，惠濟區於6月25日回覆稱，「孩子們的上學安全是每位家長都很關注的事情，學校安排執勤，也是出於對孩子們負責的考慮。大家輪流站崗，一學期佔用您工作的時間是有限的。不僅僅是您孩子就讀的學校，其他區的學校也有類似這樣的規定，所有的家長如果都不想付出只想享受其他家長的付出而帶來的便利，也有違公平吧？」

這樣的回覆引來微博相關留言區一片罵聲，不少網民說：「學校明顯是甩鍋，把孩子們的安全寄託在家長身上」，「這是把家長當成學校的免費傭人了」，「很官方，推得乾乾淨淨」。

輿論發酵後，7月13日，有媒體找上惠濟區教育局，該局工作人員再表示，學校要求家長執勤這一行為應該是校方組織的，並不是教育局的要求。這次回覆再引來不少網民不滿，「學校強制家長站崗，教育局不用管嗎？」，「一個鍋學校甩完換教育局甩，家長沒經過專業訓練，如果站崗出了事，教育局又要甩給家長說自己負責嗎？」

對此，據惠濟教育信息網7月14日消息，惠濟區教育局首先對綠源實驗小學因安全管理給學生家長造成不便表示歉意，同時立即調查核實，要求校方拿出優化舉措，切實減輕家長負擔。

事實上，小學要求家長輪流站崗一事在全國多地已有不少先例，屢次引發輿論關注。這次因為「變相強制」再引起輿論撻伐。對此，21世紀教育研究院院長、教育學者熊丙奇在新京報撰寫評論指出，對於校園安全，學校可以倡議家長參與維護，而不能強制「排班」；教育局也有責任去指導學校，並加以規範，不能把教育部門、學校、社區應承擔的責任推給學生家長。