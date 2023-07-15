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誰想去打仗？中對外戰爭風險升高 軍校招生遇冷

中國新聞組／北京15日電
中國高考分數和各地高校錄取人數投檔陸續公佈，網民在社交平台掀起關於軍校招生遇冷的議論。（路透社資料圖片）
中國高考分數和各地高校錄取人數投檔陸續公佈，網民在社交平台掀起關於軍校招生遇冷的議論。（路透社資料圖片）

中國高考分數和各地高校錄取人數陸續公布，985、211持續受到考生熱捧，但有網民發現，軍校招生分數降低，就連「軍中清華」國防科技大學也出現了生源不足的現象。對於軍校招生遇冷的狀況，一位大學畢業生說，現在中國瀰漫著戰爭氣氛，許多富裕家庭都不願子女報考軍校。

自由亞洲電台報導，有自媒體最近整理今年軍校招生情況的文章稱，根據陸續公布的軍校錄取分數線，國防科技大學寧夏錄取分數......比去年為低，但在軍校大幅度降低分數的情況下，仍然有眾多省分在第一批招生中，出現生源不足，包括被稱為軍中清華的國防科技大學。

上海復旦大學一位剛畢業的張同學指出，現在許多生活富裕的家庭都不願子女報考軍校和在國內當老師和醫生，因為太辛苦，其投資回報率又很低。張同學認為，這兩年戰爭風險比較高。

一位熟悉軍隊規則、不願公開姓名的小宋說明，一旦跨入軍校大門，就算是從軍生涯的起點，一生無法脫離，而今中國瀰漫著「與美國必有一戰」和「武力解決台灣問題」的戰爭氣氛，作為父母都不願孩子死於戰場。

小宋說，上過軍校就是軍人，打起仗來首先被召回，退伍軍人都會被召回，她提到有一條就是服兵役期間，如果吃不了苦，離開部隊就要受到懲罰，這一條從2018年起實施。還要受到額外的信用體系懲罰，這個數字逐年增加。

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