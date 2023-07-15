被問打哪來? 四川這地方居民為何都回「哈哈」

哈哈村村口的指示牌。（取材自紅星新聞）

「你老家在哪裡？」「哈哈」，這可不是開玩笑的問答，在四川真有個哈哈村，這裡的居民常因為介紹家鄉名字和朋友產生過誤會，但即使被誤解，這裡的人也很快樂。其實，哈哈這個地名至少有上百年歷史，在當地還有很多「哈哈」字樣的地方，比如哈哈小學、哈哈商店、哈哈河、哈哈河壩等。

紅星新聞報導，哈哈村的村幹部及村民表示，為何取名哈哈已無法準確追溯，有一說是哈哈村或因穿村而過的哈哈河而得名。但「這裡幾個村子，村名都帶有哈字、樂字，我們常說，這裡的人都很快樂。」他們表示，當地人都知道「哈哈」，覺得沒啥，但外出與朋友交流時曾遇到過尷尬，每當誤解被解開時，大家都會哈哈一笑，「我們有時也覺得很有趣。」

「我們這裡以前，就叫哈哈鄉，後來撤鄉並鎮，哈哈鄉並到了若水鎮。」哈哈村一名村民表示，他們原本是木拉樂村人，後來被併入了哈哈村，「我們的祖輩一直都在這裡生活，很久以前就叫哈哈了。」

村幹部講述起背後的故事說，「『哈哈』這個地名，至少沿用上百年了，還沒有哈哈鄉的時候，就有哈哈這個地方，以前的老鄉政府都在哈哈村。」

據相關資料記載，1953年，設哈哈鄉；1958年，改哈哈公社；1983年，公社改鄉。2019年，冕寧縣部分鄉鎮行政區畫調整，撤銷哈哈鄉，而哈哈鄉的五個村，分別被畫入若水鎮和高陽街道。

當問起為何叫哈哈，大多村民都說不清原因，但都會哈哈一笑。

今年71歲的老邱，是土生土長的哈哈村人。「從我有記憶起，這裡就叫哈哈，我們幾代人都在這裡生活，一直沒有改過名字。」他笑著說，哈哈村的歷史可悠久了，在1953年設哈哈鄉之前，就有了哈哈這個地名。