姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林

姚明一家。（取材自新民周刊）

「看到他們彷彿置身巨人森林。」近日有網友曬出在雲南西雙版納偶遇姚明一家，一家七口人從出機場和逛植物園 都被拍到，姚家出遊的消息也勾起網友的一些回憶殺。

新民周刊報導，從網友曬出的視頻和照片中可以看出，姚明一家除了身高扎眼，穿著打扮和出行工具都和普通遊客沒有太大差別，他們身邊也沒有太多隨從人員。但因為都是「高人」，這一家出動想不被看見實在太難了。

籃球明星姚明，現任中國籃協主席，身高2米26；姚明父親、上海隊名將姚志源身高2米08；姚明母親、中國女籃前隊長方鳳娣身高1米88；姚明太太葉莉曾效力國家隊，身高1米90。此外，網友目測姚明13歲的女兒姚沁蕾身高大概也有1米90。

看到姚明一家出遊，也勾起網友一些回憶殺。在早前的一篇報導中，當年的籃球名將、姚明的父母也回顧他們早期的運動生涯。

方鳳娣當年因為身材修長被上海市靜安區少體校教練發現，開始接觸籃球，後來進入上海市青年隊，1970年調入國家隊，19歲的姚志源同年加入上海男籃。

1976年，方鳳娣擔任國家隊隊長，為備戰恢復亞籃聯席位後的第一屆亞錦賽，6月女籃出訪日本 ，對陣前一年世錦賽亞軍原班人馬——結果六場慘敗，場均輸27分。4個月後的香港亞錦賽上，女籃姑娘們打了場「翻身仗」，戰勝日本隊。後來中國女籃又戰勝了強敵南韓隊，第一次登頂亞洲之巔。

方鳳娣的隊友裡，堅持到30歲以上的鳳毛麟角。她自己也落下一身傷。1976年去日本打熱身賽時，膝關節 受傷，只能靠膏藥、針灸和推拿這樣的手段簡單治療。直到2009年她去醫院做關節鏡檢查，才知道33年前的老傷是半月板撕裂。

姚志源身上也帶著很多傷病，「練了大概四年，一個膝關節壞了，再過兩年，另一個也壞了」 。

姚明出生於1979年，是中國籃球歷史上的傳奇人物之一。姚明與妻子葉莉相識於少年時期，葉莉也曾效力國家隊，但因為傷病退役。

雅典奧運會閉幕式上，姚明與女友牽手亮相，這段戀情公之於眾。2007年，姚明與葉莉在上海舉行婚禮。此時姚明效力於NBA，籃球事業和名聲都如日中天。