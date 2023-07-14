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迪士尼看煙花 1人400元買專屬位 「這不是坑人嗎？」

中國新聞組／北京14日電
上海迪士尼樂園煙花。（取材自澎湃新聞）
上海迪士尼樂園煙花。（取材自澎湃新聞）

暑假來臨，各景區擠滿遊客，各種「免排隊」服務受到歡迎。有網友發現，網上出現了許多上海迪士尼「煙花位」購買鏈接，聲稱「無任何遮擋，離城堡最近，觀賞角度最佳」。

紅星新聞報導，據購買過「煙花位」的人講述，他們一家花費400元（人民幣，下同）購買了4個專屬煙花位。遊玩當天他們傍晚6時到達「極佳觀賞位」，但實際上只是一張塑料紙鋪在花壇一角，坐下後視線會被花壇擋住大半，讓他直呼「被騙」。

樂園工作人員說，所謂的「專屬煙花位」實際上是公共區域，先到先得。也就是說花了幾百元，實際上是自己提前來公共區域占位置。有遊客說，「導遊指了個路，卻一人收400，這不是坑人嗎？」

另據大公報報導，北京、上海、西安多地的熱門景區一票難求，未來7天全部約滿，數萬張門票秒空，「連『黃牛』加價也搶不到」。

北京故宮、國家博物館、恭王府等熱門景點預約難、搶票難，一名江蘇遊客抱怨，「故宮的票本就難搶，加上『黃牛』也在同時搶，就更難了！」山東一旅行社負責人說，「研學團120多個孩子今天沒有進去故宮，找『黃牛』加價也沒有進去」。

擁有159座博物館的西安「入場看文物」也成為難題。「陝西歷史博物館每天最大承載量是1.2萬人，每天在4個整點放票。」民眾表示，即使自己已經提前3天預約，但連著兩天的八個放票時段過去，仍一無所獲。

近期，北京當局針對國家博物館周邊的黃牛倒賣免費門票「重拳出擊」，經調查後懲處9人，當中刑事拘留的有6人、行政處罰的為3人。

警方調查發現，有部分手機號碼在單月內多次預約及多次退票，認為這類異常手機號碼為黃牛的「加價倒票」。有黃牛稱，自己只是代搶、代預約，且「我們每天工作量非常大，用電腦，你搶不過的」。

暑假期間氣溫居高不下仍擋不住民眾出遊的腳步，各地景點滿是人潮。暑期圖為北京故宮。...
暑假期間氣溫居高不下仍擋不住民眾出遊的腳步，各地景點滿是人潮。暑期圖為北京故宮。（新華社）

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