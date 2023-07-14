「中國芯」傷中國心？神劇喊卡 網批：低級紅高級黑

「我的中國芯」劇照。（取材自微博）

中國晶片 產業在美國強力打壓下高喊「晶片自主」，還不忘拍了部名為「我的中國芯」的電視劇，講述一家科技初創公司如何殺出重圍開發先進晶片的故事。不過這部電視劇引來諸多網民吐槽，稱是「把半導體晶片從業者和觀眾智商按在地上摩擦 」、「一看就是打著晶片的噱頭談戀愛」。據報導，這部原定7月10日播出的電視劇已「被暫緩上線」，引發揣測。

綜合媒體報導，這部「我的中國芯」電視劇，講述某民營科技公司承擔國家燃點計畫科研項目，研發用於光刻機的193納米DUV雷射器。使用這種雷射器的光刻機可解決絕大多數先進積體電路晶片的生產問題，對國家有重大意義。

該劇在預告片中一段英文開頭提到，「即日起，全面禁止向中國銷售先進光刻機」，與現實中，荷蘭政府今年6月底宣布對部分先進半導體製造設備實施新出口管制措施相呼應。另一版預告片則是，「黃總在國外被扣留了」、「估計是我們科研項目比較敏感吧！」同樣呼應美中科技戰。

據了解，「我的中國芯」由李克執導，顧佑明、何澤遠、姚凱辰、周蓉倩、張藍藝、郭祥、民浩、張傲等主演。

有網友開玩笑說，「看這些劇不尷尬嗎？」、「哪壺不開提哪壺?」，還有網友吐槽，「一看就是打著晶片的噱頭談戀愛」，「真的太土了，給晶片行業的人多點尊重吧」，

不過也有網友認為可以鼓勵不少科研人員，「終於有電視劇關注到中國的科研之路了，希望能好好講述中國晶片勵志故事」、「在美國限制晶片下，大家要多多支持」。

據了解該片原定7月10日上線，卻因為排播問題暫停。在該劇官方微博 的下方有網民痛批，「這是低級紅高級黑，惡意諷刺中國晶片現狀」。