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暑假遊火爆…長城塞滿人 迪士尼像擠難民 水上樂園似下餃子

中國新聞組／北京14日電
八達嶺長城遊客大排長龍。（取材自小紅書）
八達嶺長城遊客大排長龍。（取材自小紅書）

隨著學生陸續放暑假，旅遊業迎來了旺季。旅遊平台數據顯示，暑期機票預訂量已超過2019年同期七成，業者預估，今年有望迎來近5年最熱旅遊「暑期檔」。

遊客太多，有網民笑稱自己猶如「迪士尼在逃難民」。（取材自小紅書）
遊客太多，有網民笑稱自己猶如「迪士尼在逃難民」。（取材自小紅書）

綜合媒體報導，全國各景區湧入大批人潮，熱鬧非凡。上海迪士尼樂園遊客表示，在樂園開放前約2小時到達入口，已驚見上百人排隊。園內，到處都是站著排隊的人，或是坐著霸位等待看表演的人。面對如此情況，有網友笑稱自己猶如「迪士尼在逃難民」。

八達嶺長城在暑假每天接待成千上萬到訪的「好漢」。有網友嘆息到城牆上漫步、乘搭纜車飽覽風光也要大排長龍，讓人相當疲倦。入夜後，人潮未退，不少遊客在亮起了燈的長城「塞著人」下山。更有網民表示秦始皇用這麼多資源蓋長城，現在終於回本了。

成都大熊猫繁育研究基地，連續多日都有至少過百人一同排著長龍，等待探望熊貓。有網民笑稱，遊客排到展館時，可能熊貓都已下班了。

珠海長隆水上樂園人滿為患。（取材自小紅書）
珠海長隆水上樂園人滿為患。（取材自小紅書）

在高溫的廣州，不少人選擇到水上樂園消消暑。在長隆水上樂園的漂流河裡擠滿了泳客，網友笑道漂流河的泳客彷彿熱鍋裡下滿了餃子。還有網友感歎，在度假區內的酒店要辦妥好入住手續要耗用一小時。

網紅韓安冉到北京環球影城打卡，然而4歲半的女兒只花了三小時就對環球影城喪失興趣，嚷嚷著要回家。

韓安冉說，對於年幼兒童，環球大部分騎乘設備並不適合，帶孩子來的體驗是又貴又難玩，遊玩體驗遠遠不如迪士尼。且光是單一項目的優速通就開銷不菲（不用排隊就可直接遊玩的付費服務），短短3小時，一家三口加上隨行人員，花掉整整人民幣8000元。她表示，這個性價比「貴！非常貴！超級貴！」

隨著暑假來臨，各地遊客到北京參觀遊覽。（新華社）
隨著暑假來臨，各地遊客到北京參觀遊覽。（新華社）

樂園 迪士尼 環球影城

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