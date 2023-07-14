我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

中國6月出口銳減比疫情時差 官：只是走慢了點

中國新聞組／北京14日電
中國公布數據，6月出口大幅衰退。圖為江蘇連雲港碼頭上等待裝船銷往海外市場的汽車。（Getty Images）
中國公布數據，6月出口大幅衰退。圖為江蘇連雲港碼頭上等待裝船銷往海外市場的汽車。（Getty Images）

中國海關總署昨公布最新外貿數據，以美元計，6月出口年減12.4%，跌幅比5月擴大4.9個百分點，衰退幅度超過市場預期，且為連續兩個月下跌，創下新冠疫情爆發後，2020年3月以來最差的單月表現。不過中國官方樂觀表示，外貿發展似乎走得「慢」了點，但總體平穩，且凸顯了五大亮點，外貿確實有壓力、有起伏、有挑戰，但道阻且長，行則將至」。

中國昨天公布的數據，不僅6月出口意外大幅衰退，進口表現同樣不理想。6月中國進口較去年同期減少6.8％，跌幅較前月增加2.3個百分點，為繼5月降幅收窄後再次擴大，且為連續4個月負增長。

市場分析，受外需疲弱、高基期等因素影響，今年第三季中國出口仍可能維持負增長，第四季因基期因素消退可望小幅上行，但下半年中國整體外貿仍面臨較大壓力。

此外，中國6月與美國、日本、歐盟、東協等主要貿易夥伴的外貿衰退幅度均擴大，原先5月中國與東協間的進出口仍維持正成長，顯示歐美經濟放緩，已逐漸影響到東協對中國中間品的需求。

不過，中國海關總署新聞發言人呂大良表示，當前中國外貿同比看來似乎走得「慢了一點」，但整體呈平穩發展態勢。當前外貿確實有壓力、有起伏、有挑戰，但道阻且長，行則將至。「2023年全年我們有信心保持全球貨物貿易第一大國的地位」。

官媒中國新聞網則以「五大亮點」解讀數據，分別是：一、進出口總額破同期歷史紀錄：上半年，中國進出口總值20.1萬億元（人民幣，下同），同比增長2.1%，為歷史同期首次突破20萬億元；二、電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池為代表的「新三樣」出口持續勁增。

三、民企擴容活力走強：上半年中國有進出口實績的外貿企業54萬家，同比增加6.9%。其中，以中小微企業為主的民營企業同比增加8.3%；四、國際市場更加多元：上半年與東盟、歐盟進出口額繼續保持增長，對「一帶一路」國家進出口增速接近兩位數，佔進出口總值比重提升至34.3%；五、跨境電商增勢持續：上半年跨境電商進出口1.1萬億元，同比增長16%。

在出口一片衰退聲中，中國6月汽車出口金額和出口數量年增率卻高達109.9%和65.4%，延續今年初以來的量價齊升勢頭。澎湃新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，今年以來中國新能源汽車出口在全球市場的份額大幅提升，且6月鋰電池、太陽能電池出口也快速增長，上述三樣產品對中國出口的促進作用顯著。

歐盟 電商 一帶一路

上一則

避南海爭端 中與東盟三年內制定南海行為準則

下一則

氣候特使稱對中「不會讓步」中媒反指美是攪局者

延伸閱讀

中國6月出口大衰退 比疫情時還差

中國6月出口大衰退 比疫情時還差
航空客運量創新高 6月機票價格同比大跌18.9%

航空客運量創新高 6月機票價格同比大跌18.9%
日經盤點台灣6月營收 指稱科技業遇十年最嚴重不景氣

日經盤點台灣6月營收 指稱科技業遇十年最嚴重不景氣
中國17省CPI下降 中專家：不意味下半年面臨通縮風險

中國17省CPI下降 中專家：不意味下半年面臨通縮風險

熱門新聞

葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
葉倫飛抵北京後第一餐曝光。（取自「潘潘貓」微博）

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

2023-07-07 02:12
港星張國榮（右）與梅艷芳在2003年先後離世，圖為兩人在「胭脂扣」的搭檔，膾炙人口。（取材自IMDb）

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

2023-07-07 12:18
外交部長秦剛已有十多天沒有公開露面，引發猜測。圖為2023年4月21日，秦剛在上海的藍廳論壇開幕式上發表演講後走下台。(Getty Images)

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

2023-07-08 06:30
著名科幻小說作家郝景芳。（取材自都市快報）

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

2023-07-10 15:57

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡