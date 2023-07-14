中國6月出口銳減比疫情時差 官：只是走慢了點

中國公布數據，6月出口大幅衰退。圖為江蘇連雲港碼頭上等待裝船銷往海外市場的汽車。（Getty Images）

中國海關總署昨公布最新外貿數據，以美元計，6月出口年減12.4%，跌幅比5月擴大4.9個百分點，衰退幅度超過市場預期，且為連續兩個月下跌，創下新冠疫情爆發後，2020年3月以來最差的單月表現。不過中國官方樂觀表示，外貿發展似乎走得「慢」了點，但總體平穩，且凸顯了五大亮點，外貿確實有壓力、有起伏、有挑戰，但道阻且長，行則將至」。

中國昨天公布的數據，不僅6月出口意外大幅衰退，進口表現同樣不理想。6月中國進口較去年同期減少6.8％，跌幅較前月增加2.3個百分點，為繼5月降幅收窄後再次擴大，且為連續4個月負增長。

市場分析，受外需疲弱、高基期等因素影響，今年第三季中國出口仍可能維持負增長，第四季因基期因素消退可望小幅上行，但下半年中國整體外貿仍面臨較大壓力。

此外，中國6月與美國、日本、歐盟 、東協等主要貿易夥伴的外貿衰退幅度均擴大，原先5月中國與東協間的進出口仍維持正成長，顯示歐美經濟放緩，已逐漸影響到東協對中國中間品的需求。

不過，中國海關總署新聞發言人呂大良表示，當前中國外貿同比看來似乎走得「慢了一點」，但整體呈平穩發展態勢。當前外貿確實有壓力、有起伏、有挑戰，但道阻且長，行則將至。「2023年全年我們有信心保持全球貨物貿易第一大國的地位」。

官媒中國新聞網則以「五大亮點」解讀數據，分別是：一、進出口總額破同期歷史紀錄：上半年，中國進出口總值20.1萬億元（人民幣，下同），同比增長2.1%，為歷史同期首次突破20萬億元；二、電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池為代表的「新三樣」出口持續勁增。

三、民企擴容活力走強：上半年中國有進出口實績的外貿企業54萬家，同比增加6.9%。其中，以中小微企業為主的民營企業同比增加8.3%；四、國際市場更加多元：上半年與東盟、歐盟進出口額繼續保持增長，對「一帶一路 」國家進出口增速接近兩位數，佔進出口總值比重提升至34.3%；五、跨境電商 增勢持續：上半年跨境電商進出口1.1萬億元，同比增長16%。

在出口一片衰退聲中，中國6月汽車出口金額和出口數量年增率卻高達109.9%和65.4%，延續今年初以來的量價齊升勢頭。澎湃新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，今年以來中國新能源汽車出口在全球市場的份額大幅提升，且6月鋰電池、太陽能電池出口也快速增長，上述三樣產品對中國出口的促進作用顯著。