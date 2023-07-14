嚴控生成式AI 7部門聯合發布分類分級管理辦法

國家網信辦等七部門13日聯合公布「生成式人工智慧服務管理暫行辦法」。(新華社)

為管理群雄並起的生成式AI 行業，中國國家網信辦等七部門13日聯合公布「生成式人工智能 服務管理暫行辦法」（以下簡稱「辦法」），其中提出，採取有效措施鼓勵生成式人工智能創新發展，對生成式人工智能服務實行包容審慎和分類分級監管，明確了提供和使用生成式人工智能服務總體要求。「辦法」將自今年8月15日起施行。

人民網報導，「辦法」提出促進生成式人工智能技術發展的具體措施，明確了訓練數據處理活動和數據標註等要求。規定了生成式人工智能服務規範，明確生成式人工智能服務提供者，應當採取有效措施防範未成年人用戶過度依賴或者沉迷生成式人工智能服務，按照「互聯網信息服務深度合成管理規定」對圖片、視頻等生成內容進行標識，發現違法內容應當及時採取處置措施等。「辦法」還規定了安全評估、算法備案、投訴舉報等制度，明確法律責任。

另據本報系聯合報報導，值得注意的是，「辦法」的第四條規定明確寫到，「堅持社會主義核心價值觀，不得生成煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度，危害國家安全和利益、損害國家形象，煽動分裂國家、破壞國家統一和社會穩定，宣揚恐怖主義、極端主義，宣揚民族仇恨、民族歧視 ，暴力、淫穢色情，以及虛假有害信息等法律、行政法規禁止的內容」。

此外，中國電子商務公司京東集團13日也正式推出「言犀」大模型，同時發布言犀AI開發計算平台，該平台已經啟動預約註冊，預計8月正式上線。

快科技報導，京東集團CEO許冉在2023京東全球科技探索者大會暨京東雲峰會上表示，大模型在京東內部已經取得明確的實踐效果。京東在內部大量的業務場景都在深入探索大模型的應用，包括智慧客服的水準提升、透過大模型優化產品搜索和推薦效果等。

京東集團技術委員會主席、京東雲事業部總裁曹鵬表示，言犀大模型是具有專業性的產業大模型，將面向多模態，深入零售、物流、工業等產業場景，表現顯著優於通用大模型。

京東言犀大模型是京東版的ChatGPT，具有千億級預訓練參數，品類覆蓋3000+，人工審核通過率達到95%以上，生成的文字數量超過30億。