喊價40億美元 美國企業傳拋售麥當勞中國部分股權

中國是麥當勞全球第二大市場、全球發展最快的市場。(中新社資料照片)

據美媒報導，美國凱雷投資 集團與中信資本控股旗下私募股權子公司信宸資本，正出價40億美元，向一些基金洽售部分麥當勞 中國股份。有分析稱，這是因地緣政治局面日益緊張，加上中國國家主席習近平 對外企施壓致外資撤出中國和避險的情緒明顯。不過麥當勞中國的中國股東回應指公司的所有權結構保持不變，各方股東的支持也堅決不變。

自由亞洲電台引述彭博報導，美國凱雷投資集團（CarlyleGroupInc.）與中信資本控股旗下私募股權子公司信宸資本（TrustarCapital），正向一些基金洽售部份麥當勞中國股份，叫價為40億美元；潛在買家包括新加坡政府投資公司和阿布扎比主權財富基金穆巴達拉集團（MubadalaInvestmentCo.）。

報導指出，凱雷集團和信宸資本現時分別持有麥當勞中國28%和42%的股份，出售部份股份後，它們仍保留管理和擴展業務的控制權。麥當勞（中國）有限公司成立於1993年，2017年更名為金拱門（中國）有限公司。

中國新聞網報導，金拱門（中國）有限公司對此回應，「金拱門對中國市場的長期持續發展充滿信心，將會繼續充分利用中信（信宸資本）、凱雷和麥當勞全球充足的資本及資源支持，進一步加速發展，實現未來一萬家餐廳的發展目標。公司的所有權結構保持不變，各方股東對金拱門發展的支持堅決不變。」

自由亞洲電台報導指出，麥當勞此次有意出售部分中國股份業務，原因之一是受到地緣政治和戰爭衝擊，另一個是中國經濟低迷令外資對中國市場興趣減卻，尤其習近平近日提出「敢於打仗」後，外資撤出中國的步伐似正加速。

另中央社引述華爾街日報以「習近平對外企的施壓，讓中國經濟關鍵引擎熄火」為題報導指出，中國地方官員們吸引外資上門，卻迎頭撞上習近平「抵禦感受到的外來威脅」的國家安全議程，在中國經濟步履艱難之際妨礙資金的流入。這其中包括中國對外企突擊搜查和拘留行動、「反間諜法」涵蓋範圍擴大等。