中國要建第3座迪士尼樂園？多省搶破頭 專家：不可能

迪士尼樂園被視為吸金代表。圖為香港迪士尼樂園。（中通社）

中國經濟經歷三年疫情重創，各地將救內需擺在首位，近來傳出成都、天津、武漢、青島等多地為此有意爭取興建中國第三座迪士尼 樂園，其中，廣州市官方更主動證實尋求與合作機會，但專家認為機率不大。

中央社報導，關於迪士尼將在中國建造第三個主題樂園 的消息近來甚囂塵上；據時代周報統計，自5月16日至6月9日，僅25天，這座「不存在的迪士尼」就換了4個城市。因為迪士尼是吸金能力的代名詞。

2021年，中國旅遊研究院發布「上海迪士尼度假區快樂旅遊趨勢報告」顯示，2016年6月至2019年6月，上海迪士尼樂園遊客在滬消費對全市旅遊產業收入年均貢獻4.09%。背後更帶動大量的就業 人數。

報導指，近日有市民在人民網的「領導留言板」上建言表示，廣州應積極爭取迪士尼樂園落地。7月10日，廣州市文化廣電旅遊局回覆，正積極尋求與迪士尼等大型項目的合作機會以推動廣州旅遊發展。

目前，在中國，僅有上海及香港有迪士尼樂園，對於接連傳出建第三座迪士尼消息，主題公園研究院院長林煥傑接受澎湃新聞採訪時表示，因為迪士尼的名氣太大了。

林煥傑認為，從城市發展角度來看，如果在某個地方有迪士尼樂園，對當地的經濟、娛樂、交通、餐飲、酒店等拉動就會非常多、也非常大。

但惠譽評級中國企業研究董事朱彧受訪時則指出，中國建造第三座迪士尼的機率不大。因為迪士尼樂園這種規模的主題樂園吸引的是全國的遊客而非區域性的，並不具有多地開園的必要性。