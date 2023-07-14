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38城平均月薪10266元 投資行業薪酬最高 主播崗掉出TOP 20

中國新聞組／北京14日電
貴州省一場高校畢業生大型招聘會現場。( 新華社)
貴州省一場高校畢業生大型招聘會現場。( 新華社)

中國一家招聘網站近日公布今年第二季度中國企業招聘薪酬報告，38個城市企業平均招聘薪酬為1萬266元/月（人民幣，下同）。其中，上海以平均月薪1萬3486元排行榜首，其次依序為北京、深圳、杭州、南京。值得注意的是，廣州以1萬883元排第七，排名較第一季度再跌一位。

金融界報導，據智聯招聘發布的報告顯示，2023年二季度，38城企業平均招聘薪酬季節性回升，環比上漲1.6%，同比去年下降0.7%。中位數為8001元/月，與上一季度持平，較去年二季度則減少251元/月。

以城市來看，在智聯招聘監測的中國38個核心城市中，二季度上海繼續位居榜首，平均招聘月薪1萬3486元；北京次之，平均月薪1萬3438元；深圳以1萬2774元處於第三位。南京反超蘇州、廣州進入前五，平均招聘薪酬為1萬1061元。廣州平均招聘薪酬為1萬883元，排在第七位。

行業方面，二季度基金/證券/期貨/投資行業薪酬仍最高，達到1萬3737元，銀行（1萬1841元）、保險（1萬1269元）等金融行業薪資水平排名也靠前。電子技術/半導體/集成電路行業排名第二位，招聘薪酬為1萬2175元。

互聯網/電子商務行業二季度招聘薪酬1萬705元，同比下降4%，排名降至第16。

從職業看，芯片工程師持續處於高薪職業首位，二季度平均招聘月薪為2萬6012元。人工智能工程師的招聘薪酬也超過2萬元，處於第三位。

另外，主播崗二季度平均招聘月薪1萬751元，比一季度下降8%，退出薪資TOP20職業榜單。

北京 人工智能 投資

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