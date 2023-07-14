生菜火腿、一顆花菜…「白人飯」中國走紅 又火到國外

近來「白人飯」話題在網上掀起熱議，圖為網友分享同事的午餐是一整顆花菜。（取材自都市快報）

美國有線新聞網（CNN）近日報導指出，在中國這樣一個吃麵條、米飯、熱湯的國家，一種看似不可能流行起來的飲食最近卻火了起來。這種食物可能是用芝士片包裹的生胡蘿蔔，也可能是一整顆花菜。它們的共同名字是「白人飯」。這事還火到了國外，有外媒專門撰文探討「白人飯」為何在中國走紅的現象。

都市快報報導，「白人飯」的流行趨勢最早可能源於今年5月底。一名在瑞士旅遊的中國遊客，上傳了一名歐洲婦女在火車上將幾片火腿和一包生菜放在一起當午餐的視頻。隨後，不少中國網友開始跟帖吐槽自己見過的「白人飯」。

「白人飯」話題在網上掀起熱議，圖為放在便當裡的蘑菇生菜配奶油。（取材自都市快報）

一名網友曬出同事的飯盒，裡面僅有兩根胡蘿蔔和一些菠菜，「白人飯之進化掉了食慾……他們已經不用吃飯就能自己產生能量了嗎？」。另外一名網友發文說：「我的澳洲 同事，一片麵包，兩根胡蘿蔔，最大的儀式感是放進飯盒裡」。

不少中國網友吐槽「白人飯」令人感到空虛，且毫無靈魂。這些帖子又被翻譯成英文，流傳到了外國社交媒體上。一個標記有「白人飯」的推特消息，甚至在三周時間裡，點擊量超過430萬次。中國網友發現，「白人飯」的流行趨勢被白人發現了。

英國衛報報導，有中國網友試圖解釋，對「白人飯」的著迷或厭惡部分緣於這個事實——中國人享受食物的複雜，會用許多不同的食材和調料烹飪。一名中國網友評價西方同事千篇一律的午餐時說，如果無聊的食品旨在維持生命，那麼生命的意義又是什麼呢？

隨著「白人飯」在社交媒體上的火爆，一些網友也開始從不同角度來看待「白人飯」。一些網友認為，吃「白人飯」可以減肥。另有網友認為，相比中餐，「白人飯」的碳水少，可以讓人避免在工作日下午出現昏昏欲睡的情況。還有網友認為，這反映了現代生活方式的改變。

一些媒體還發現，其實幾年前，類似「白人飯」的「糊弄餐飲」就在一些留學生之間火過一陣子。他們漂泊在異國他鄉，要兼顧學業和生活，有的不會做飯，有的想節省時間。別說生吃蔬菜，冰淇淋拌飯也不是不能接受。

據報導，中國網友忽視了一點。這些他們眼中的「白人飯」，其實是西方人在午餐時間的食物。美國波士頓 大學食物歷史學家、飲食總監梅根 ·伊萊亞斯說，三明治會成為很多西方人的午餐選擇，是因為在有限的時間裡，選擇三明治的好處顯而易見：可以把多種食物包在一起，沒有太多「難吃」的風險，也不需要把食物加熱。