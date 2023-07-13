我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州推「酷熱準備」護社區 避暑中心可即時查詢

珍妮佛勞倫斯等明星拒和解 好萊塢大罷工將上演？

北大、清華預約參觀太火爆 每天3手機搶不到

中國新聞組／綜合報導
清華大學前的參觀人潮。(取材自北京日報)
清華大學前的參觀人潮。(取材自北京日報)

近年來，研學旅行熱度漸起，然而，一些打著研學名義的商家，以名校參觀之名斂財，肆意破壞校園秩序，更誇張的還有推銷虛假宣傳、質量欠佳的研學項目，一定程度上敗壞研學的名聲。進入名校參觀是學生激勵自我的一種方式，但有一些不肖的研學團利用這個心態，開出高達近萬元的價格「割韭菜」，把「打卡」名校搞成一門生意，網路掀起一片罵聲。

每日經濟新聞，北京大學、清華大學開放遊客預約參觀校園，活動相當熱門，不少網友發文反應，北大清華的校園參觀預約都秒殺，「每天三、四個手機蹲守都搶不到」。就有不肖分子看上這股熱潮牟利，部分兜售「名校門票」的黃牛又露頭，還有不法分子打著「有償入校」旗號，詐騙錢財。

北京晚報報導，某二手交易網站中，兜售「申請入校」服務的黃牛數量眾多，而「北大清華入校名額」也已變成一種被明碼標價「商品」。一名學生發布自己的受騙經歷表示，一位「黃牛」聯繫其稱可以帶她進清華大學，「說先交20元，成功入校後再補80元。」但入校參觀當天被保安攔在門外，冒高溫折騰一個多小時也沒能如願進入清華大學。就在她想討回預付款時，卻發現自己已被「黃牛」拉黑。

由於目前正值暑期出遊高峰，黃牛代約參觀清北校園的價格大幅上漲，已接近或達到300元，比4月份的報價高出一兩倍。某電商平台有商家表示，目前參觀清華大學的報價是每人260元，參觀北大每人300元，大人小孩同價，提前一天以上預約。有外地來京的遊客近日在社交平台表示，自己花了350元甚至400元，才通過黃牛進入到清華或北大參觀。

來自廣東深圳的遊客在北京大學西門留影。(新華社)
來自廣東深圳的遊客在北京大學西門留影。(新華社)
清華大學預約方式。(取材自每日經濟新聞)
清華大學預約方式。(取材自每日經濟新聞)
北京大學預約方式。(取材自每日經濟新聞)
北京大學預約方式。(取材自每日經濟新聞)

北京 高溫 詐騙

上一則

警通報稱蛋糕店長未猥褻3歲童 女童母募款還發文 被控誹謗

下一則

港控菸加辣 邊走邊吸罰5千、擬提高禁買年齡

延伸閱讀

看「林俊傑演唱會」得答題 中國黃牛招985名校生背題庫搶票

看「林俊傑演唱會」得答題 中國黃牛招985名校生背題庫搶票
三年多首次…北大前校長將率團訪台 國台辦：盼一切順利

三年多首次…北大前校長將率團訪台 國台辦：盼一切順利
TVB戲骨馬浚偉北大碩士畢業 退圈4年轉行公務員

TVB戲骨馬浚偉北大碩士畢業 退圈4年轉行公務員
考15次認清事實 「高考釘子戶」放棄清華夢、改填師範

考15次認清事實 「高考釘子戶」放棄清華夢、改填師範

熱門新聞

葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

2023-07-05 14:26
葉倫飛抵北京後第一餐曝光。（取自「潘潘貓」微博）

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

2023-07-07 02:12
港星張國榮（右）與梅艷芳在2003年先後離世，圖為兩人在「胭脂扣」的搭檔，膾炙人口。（取材自IMDb）

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

2023-07-07 12:18
外交部長秦剛已有十多天沒有公開露面，引發猜測。圖為2023年4月21日，秦剛在上海的藍廳論壇開幕式上發表演講後走下台。(Getty Images)

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

2023-07-08 06:30

超人氣

更多 >
台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了
約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元

約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元
專家傳授五招 助你機上睡好覺

專家傳授五招 助你機上睡好覺
世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群
洗鍋神奇刮板、減頭屑按摩梳…亞馬遜Prime Day倒數計時 可下手了

洗鍋神奇刮板、減頭屑按摩梳…亞馬遜Prime Day倒數計時 可下手了