北大、清華預約參觀太火爆 每天3手機搶不到
近年來，研學旅行熱度漸起，然而，一些打著研學名義的商家，以名校參觀之名斂財，肆意破壞校園秩序，更誇張的還有推銷虛假宣傳、質量欠佳的研學項目，一定程度上敗壞研學的名聲。進入名校參觀是學生激勵自我的一種方式，但有一些不肖的研學團利用這個心態，開出高達近萬元的價格「割韭菜」，把「打卡」名校搞成一門生意，網路掀起一片罵聲。
每日經濟新聞，北京大學、清華大學開放遊客預約參觀校園，活動相當熱門，不少網友發文反應，北大清華的校園參觀預約都秒殺，「每天三、四個手機蹲守都搶不到」。就有不肖分子看上這股熱潮牟利，部分兜售「名校門票」的黃牛又露頭，還有不法分子打著「有償入校」旗號，詐騙錢財。
北京晚報報導，某二手交易網站中，兜售「申請入校」服務的黃牛數量眾多，而「北大清華入校名額」也已變成一種被明碼標價「商品」。一名學生發布自己的受騙經歷表示，一位「黃牛」聯繫其稱可以帶她進清華大學，「說先交20元，成功入校後再補80元。」但入校參觀當天被保安攔在門外，冒高溫折騰一個多小時也沒能如願進入清華大學。就在她想討回預付款時，卻發現自己已被「黃牛」拉黑。
由於目前正值暑期出遊高峰，黃牛代約參觀清北校園的價格大幅上漲，已接近或達到300元，比4月份的報價高出一兩倍。某電商平台有商家表示，目前參觀清華大學的報價是每人260元，參觀北大每人300元，大人小孩同價，提前一天以上預約。有外地來京的遊客近日在社交平台表示，自己花了350元甚至400元，才通過黃牛進入到清華或北大參觀。
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