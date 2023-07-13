籲青年下鄉、衛國 官媒惹群嘲 網酸：享福的教吃苦

人民日報日前發文呼籲年輕人「到祖國和人民最需要的地方發揮光和熱」，掀起一片罵聲。圖為清華大學畢業生齊唱校歌。(中新社)

中國青年失業率高漲，對於年輕人遭遇的就業 困境，黨媒人民日報10日發文呼籲年輕人「到祖國和人民最需要的地方發揮光和熱」、「從實際出發選擇職業」；文章刊出後引來眾多網友吐槽，稱「是要我上山下鄉打仗去嗎」、「享福的人教人吃苦」、「問題是沒人需要我」等留言嘲諷，並建議讓中央委員地方領導的子女後代先「以身作則」。

這篇署名「王繼威」、題為「樹立正確的就業觀」的評論文章，10日在人民日報以「人民時評」的名義發出。但上述觀點及文中對「鄉村振興」、「衛國戍邊」的推崇，引發眾多嘲諷及譏評，使此文被形容為象徵言論失控的「大翻車現場」。

文章指出，對高校畢業生等青年而言，關鍵是要找到「我之所長與社會所需的結合點」，保持平實之心「客觀看待個人條件和社會需求，從實際出發選擇職業和工作崗位」；要著眼長遠，腳踏實地，在實踐中一步步成長起來，增強學習能力和職業轉換能力。

文章舉例，在大學生志願服務西部計畫中，有的青年在打贏「脫貧攻堅戰」中建功立業，有的青年成長為「省級優秀共青團員」，得到了磨礪和成長；在「三支一扶」計畫中，大學生「新農人」把現代農業知識和技能帶到農村，既助力端牢中國飯碗，又拓展自身的職業賽道。

文章最後呼籲，到「祖國和人民最需要的地方發揮光和熱」，不僅能留下「無悔的青春記憶」，而且將在基層磨礪中獲得受用終身的精神財富，為走好職業生涯提供源源不斷的滋養。越是志存高遠，越需要腳踏實地。

但這篇評論在微博、微信 、抖音 等網路平台發表後，除了一開始慣有的附和性回應，隨即引來許多中國網友嘲諷及怒罵。有人表示，「問題是找不到工作，沒人需要我」；有人則說，「從實際出發選擇職業，工資只有3000塊（人民幣）我也認了，我夠實際了呀」；「貓（躲）在辦公室裡寫這種文章，真就不怕挨罵嗎？」

不少網友還把矛頭指向人民日報，稱「通篇不知道寫的是啥，但大家都知道它寫啥」、「正確的就業觀，就是選擇人民日報」、「這文章誰寫的？我去人民日報幫他提公事包，哪怕提鞋都行」。也有網友點出這篇文章引起群嘲的原因：「現在的年輕人早已不像他們的祖父母那輩人那樣容易被PUA（情緒勒索），畢竟兩代人的經歷完全不同。」