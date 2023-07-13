為入祖墳 華北農村光棍結一日婚 死後合照放棺材「當證明」

兩張圖中的新娘為同一人，她至少與兩名光棍結過婚。（取材自鳳凰WEEKLY）

在華北平原的一些農村，有「光棍入不了祖墳」的數百年習俗。不少單身男子為避免「死無葬身之地」，有人選擇死後配陰婚，近年還興起「一日婚」，就是「雇」女子和自己結一天婚，不領證，不入洞房，只辦結婚儀式就算成家。這類「一日新娘」，每結一次婚就能賺進三、四千人民幣，媒婆收中介費每年能賺四、五萬，成為農村新興行業。

鳳凰WEEKLY報導，61歲的宋大志是村裡的老光棍之一，早些年女方嫌他窮，更遑論結婚生子。在華北農村，「光棍」被認為是最大的失敗者，父母相繼去世後，宋大志恐慌起來；光棍入不了祖墳，對他來說，意味著無法和父母地下團圓。

不久前，有人給宋大志建議找個女人結一天婚，不領證，不入洞房，只辦一場結婚儀式就算成家了，這樣死後就能入祖墳。

據報導，在當地及周邊農村，這種「一日婚」隱密存在許多年。媒婆吳姐記得，大約五、六年前，有人給她打電話說想要個「一日婚」新娘。那是她第一次聽到這個詞。而今，吳姐手上「一日婚」的價位是新娘3600元（人民幣，下同，約502美元），另有1000元的中介費和給伴郎伴娘的幾百元紅包。

報導稱，宋大志的婚禮選在6月中旬，婚禮前，宋大志從未見過新娘，只知道她不滿50歲，「反正就辦一天事，是個女的就行。」48歲的新娘田麗麗沒有禮服，也沒有鮮花和紅蓋頭。作為一日婚的職業新娘，她說不清這是自己結的第幾次婚了，但她知道，只需要辦完這個儀式，完成任務，就能賺到三、四千塊錢。而她在按摩店當老闆，每月也只能賺幾千塊錢。

整場婚禮，宋家支付給媒婆5600元，其中田麗麗分到3600元，吳姐拿走1000元，伴郎伴娘各分500元。

「一輩子有這麼一回，值了。」宋大志覺得挺好，禮金收了幾千，自己的存款幾乎沒動，「這不比配陰婚划算多了。」他把兩人合影貼在衣櫃鏡子上，照片一角印著「百年好合」四個字，「等我死後，把這照片放進棺材，這是我的結婚證明」。