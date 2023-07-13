考試退步一名罰2元 家長怒了 網：要老師做啥
湖南邵陽市六中有家長近日發文反映稱，該校某班級要求學生考試成績排名退步交罰款，年級排名退步一名罰款2元（人民幣，下同），有學生退步將近100名，需交200元。校方表示，事發去年5月，罰款是由家委會提出，所收罰款也都交家委會，已要求退還罰款，並對班主任嚴厲批評。不過有評論稱，如此功利又違規的行為，不能只退錢了事。
極目新聞、中國新聞周刊報導，家長發文反映，湖南邵陽市六中一班級要求學生考試成績排名退步交罰款，年級排名退步一名罰款2元；家長們在群組裡「交流」後發現，許多學生都有因考試成績排名退步被罰錢，有學生退步將近100名，需交近200元。引發家長不滿。消息曝光後也引來許多網民指責是「孩子成績下滑讓家長埋單，那要老師做什麼用？」。
邵陽市六中紀檢工作人員回應指出，經了解，事發去年5月，當時學校並不知情，否則會立即制止。關於罰款，是由家委會提出，「為了促進學習提高採取這個方式，但對於學生是不合理的，學生沒收入，罰款是不正確的。」 當時所收罰款交由家委會，已要求退還罰款給學生，對班主任嚴厲批評。
極目新聞評論指出，由家委會提出並執行，對考試成績排名退步的學生罰款，何其荒唐無稽。首先，法律明確規定，只有國家機關在法定權限內可對行政相對人罰款，其他單位沒有罰款權，家委會對學生罰款毫無疑問違法；再者，教育部再三禁止學校、教師公開學生的考試成績和排名，這個家委會搞排名還搞對比、罰款，是把「唯分數論」、挑動歧視做到極致。
評論指出，處理類似事件不能家委會退錢，老師挨批評就了事。家委會負責人和校領導都應該擔負起責任，唯有明晰家委會權責邊界，清除部分家委會成員的「小心思」、「小動作」，讓家委會的工作專業有規範。
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