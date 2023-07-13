考試退步一名罰2元 家長怒了 網：要老師做啥

湖南邵陽市第六中學。（取材自中國新聞周刊）

湖南邵陽市六中有家長近日發文反映稱，該校某班級要求學生考試成績排名退步交罰款，年級排名退步一名罰款2元（人民幣，下同），有學生退步將近100名，需交200元。校方表示，事發去年5月，罰款是由家委會提出，所收罰款也都交家委會，已要求退還罰款，並對班主任嚴厲批評。不過有評論稱，如此功利又違規的行為，不能只退錢了事。

極目新聞、中國新聞周刊報導，家長發文反映，湖南邵陽市六中一班級要求學生考試成績排名退步交罰款，年級排名退步一名罰款2元；家長們在群組裡「交流」後發現，許多學生都有因考試成績排名退步被罰錢，有學生退步將近100名，需交近200元。引發家長不滿。消息曝光後也引來許多網民指責是「孩子成績下滑讓家長埋單，那要老師做什麼用？」。

家長投訴稱湖南邵陽市六中一班級要求學生考試成績排名退步交罰款，有學生退步將近100名，需交近200元人民幣。（取材自中國新聞周刊）

邵陽市六中紀檢工作人員回應指出，經了解，事發去年5月，當時學校並不知情，否則會立即制止。關於罰款，是由家委會提出，「為了促進學習提高採取這個方式，但對於學生是不合理的，學生沒收入，罰款是不正確的。」 當時所收罰款交由家委會，已要求退還罰款給學生，對班主任嚴厲批評。

極目新聞評論指出，由家委會提出並執行，對考試成績排名退步的學生罰款，何其荒唐無稽。首先，法律明確規定，只有國家機關在法定權限內可對行政相對人罰款，其他單位沒有罰款權，家委會對學生罰款毫無疑問違法；再者，教育部 再三禁止學校、教師公開學生的考試成績和排名，這個家委會搞排名還搞對比、罰款，是把「唯分數論」、挑動歧視 做到極致。

評論指出，處理類似事件不能家委會退錢，老師挨批評就了事。家委會負責人和校領導都應該擔負起責任，唯有明晰家委會權責邊界，清除部分家委會成員的「小心思」、「小動作」，讓家委會的工作專業有規範。