川9旬婦摔跤後想吐…醫師嚇壞：肚裡有完整胎兒

黃義均隆起的肚子。（取材自微博）

中國媒體日前報導一個高齡91歲的老婦被檢查出「懷孕」的奇特醫學 案例。報導指出，老婦人黃義均的丈夫在她30多歲時就離開人世，醫師檢查卻發現她的腹中有個形狀完整的胎兒，讓老婦人的兒子羅炳文當場怒斥「庸醫」。直到黃義均說出她藏了60年的祕密，羅炳文頓覺羞愧和心疼，下定決心今後要更加孝順母親。

綜合網易新聞、香港 01報導，事發在四川省眉山市青神縣的一家醫院裡。2007年某天，91歲的黃義均在羅炳文陪同下來就診，因為黃義均前不久在家中的田地裡摔了一跤，幾天後出現腿部浮腫、噁心想吐等症狀，羅炳文擔心母親骨折，就帶著她到醫院骨科 做檢查。

沒想到醫師在為黃義均拍了個B超後大為震驚，因為B超顯示黃義均已有九個月的身孕，羅炳文聽了憤怒地質問醫師：「庸醫！我媽91歲，我爹去世幾十年，怎麼可能懷孕？」但醫師卻說：「肯定錯不了」，且胎兒發育完整，「兩個小腿蜷縮在肚皮上，雙手抱著腦殼，肋骨一條一條地看得清清楚楚。」但孩子已經鈣化了。

眉山市第一人民醫院婦產科醫師表示，「估計是羊水破了後，胎盤裡的血和水排得比較乾淨，再加上胎盤裹得比較緊，把空氣也排了出來，這樣就可以慢慢引起鈣化」。

看著不願相信事實的兒子，黃義均說出她藏了60年的往事。

黃義均說，她曾在兒子羅炳文只有幾歲大的時候懷孕，但懷孕九個多月的一天，她獨自在家中做家務時，突然肚子劇烈疼痛，之後便沒了意識。由於當時離家最近的醫院有幾十公里，黃義均被送醫後，醫師告訴她，孩子沒能保住，已經在肚子裡死亡，但死胎仍然在肚子裡沒有出來，建議立刻動手術，將腹中的死胎拿出來，否則有生命危險。

但考量高額的手術費用以及死亡的風險，黃義均拒絕做手術，後來黃義均的身體逐漸恢復正常，只有肚子依舊是圓鼓鼓的「懷孕」狀態，黃義均和家人也沒有再將此事放在心上。直到這次摔跤，才又讓她想起60年前這件傷心事。

醫師告訴羅炳文，正常情況下，應做手術將死胎取出，但黃義均已經91歲高齡，不建議再通過手術處理。建議羅炳文以後多幫母親熱敷、按摩緩解不適。這也讓羅炳文感到羞愧和心疼，想著母親在父親去世後，含辛茹苦撫養自己，還遭了這幾十年的罪，自己卻在幾十年後才得知真相下定決心今後要更加孝順母親。

據了解，類似案例在2015年的智利也發生過，91歲老婦被查出肚中有60年的鈣化胎。丈夫在2015年1月過世，兩人已結婚74年，始終膝下無子，目前打算讓這個60歲的寶寶繼續住在腹中，用來紀念丈夫。