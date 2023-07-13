中國企業瘋搶註「山河大學」 律師：難通過 網：這也行？

「山河大學」錄取通知書。（取材自微博）

近日網友「集體創辦」的虛擬高校「山河大學」火了起來，不僅教育部 日前慎重回應，部分企業間也瘋「山河大學」商標搶註，從文具到科技、娛樂都有。法界人士指出，明顯是企業蹭熱點行為，非相關企業搶註「山河大學」商標，被審核通過的機率很低。

紅星新聞報導，「山河大學」的虛構高校源於網友的玩笑，亦即山東、山西、河南 、河北四個省份的343萬考生，每人出1000元，就可以打造出一所四省交界的綜合性大學，面向「山河四省」招生。錄取通知書、校徽、校訓等也被網友們設計出來，微博也出現「山河大學」相關帳號，表面是四省學子的自娛自樂，其實是理性娛樂下的對「山河四省」未來教育的期待。

教育部副部長吳岩6日在新聞發布會上對「山河大學」回應表示，教育部關注到「山河大學」，教育部將支持中西部地區，特別是人口大省擴大高等教育資源規模，優化類型結構和區域結構。

隨著「山河大學」熱度上升，已有部分企業搶註「山河大學」商標，天眼查App顯示，申請人包括上海某科技公司、漯河某文具公司，國際分類涉及教育娛樂、辦公用品等，截至7月11日，已出現9個註冊號，並且安徽某文化發展公司申請註冊4個不同類別的商標，包括飲料啤酒和餐飲住宿等國際分類，而這些商標申請都處於「正等待受理」狀態。

「山河大學」校徽。（取材自微博）

國家知識產權局相關工作人員稱，只要提交真實準確的材料就會受理商標註冊申請，「山河大學」商標申請最後審核結果可在官網進行查詢。

商標註冊代理機構中細軟集團商標在線註冊平台服務人員稱，想註冊「山河大學」商標首先要審查同名情況，如果「山河」一詞已有相同名字商標，就算申請也會被駁回。而且大學作為公共組織，除非大學自己去申請集體商標，否則不能以公司和個人名義申請。且如果企業申請商標失敗，對公司的知識產權布局有一定影響。

報導指出，不少網友則對註冊商標的企業表示不滿和疑惑；「山河大學」作為一所虛擬的高校能否進行商標註冊？

北京 恩赫律師事務所知識產權方面律師常俊虎表示，企業申請這個商標是蹭熱點行為，首先要確定誰對「山河大學」享有權利。商標名稱含有國家、省分或者是大學這樣的字詞，企業或者個人不能隨意申請，並且商標局審核部門不會隨意批准。京師律師事務所律師王輝稱，若相關教育機構或非大學等級的院校申請「山河大學」商標，這種商標註冊是不可能申請下來的。