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跑贏SpaceX 中「朱雀2號」液氧甲烷火箭入軌 全球首枚

中國新聞組／北京13日電
中國民企藍箭航天自主研發的「朱雀二號」遙二液氧甲烷運載火箭12日在酒泉衛星發射中心發射升空。（取材自澎湃新聞）
中國民企藍箭航天自主研發的「朱雀二號」遙二液氧甲烷運載火箭12日在酒泉衛星發射中心發射升空。（取材自澎湃新聞）

由中國民企藍箭航天空間科技股份有限公司（以下簡稱藍箭航天）自主研製的「朱雀二號」遙二運載火箭，12日於中國酒泉衛星發射中心升空，成為全球首枚成功進入預定軌道的液氧甲烷火箭。美國之音指出，這也使得中國在發射以甲烷為燃料的運載火箭競賽中，領先美國的競爭對手，包括馬斯克（Elon Musk）的SpaceX和貝索斯（Jeff Bezos）的Blue Origin。

中國官媒新華社指出，這標誌著中國運載火箭在新型低成本液體推進劑應用方面取得突破。

美國之音報導，藍箭航天總部位於北京，為中國最早從事商業發射領域的公司之一。去年12月，它首枚發射的液氧甲烷運載火箭「朱雀二號」遙一火箭飛行試驗失敗。

自2014年中國政府公開允許私人公司參與開發火箭和發射商用衛星以來，民間資本紛紛投入這一領域，此次發射成功的藍箭航天是最早、資金最充足的參與者之一。

甲烷被認為污染較少、更安全、更便宜，並且是可重複使用火箭的合適推進劑。

澎湃新聞報導，今年4月20日，SpaceX的「星艦」火箭發射升空，但在飛行過程中爆炸解體，該火箭全箭共使用36台230噸級的「猛禽」液氧甲烷發動機。

而在「星艦」失敗前一個月，採用液氧甲烷發動機的美國相對論公司（Relativity Space）的「人族一號」火箭也發射失利。該火箭一級配備了9台名為Aeon的液氧甲烷發動機，最大運載能力1.25噸。

報導說，除上述兩款商業火箭，美國聯合發射聯盟(ULA)研製的「火神」新一代大型運載火箭也採用液氧甲烷發動機。「火神」原計畫2021年首飛，但由於技術原因一直推遲。

報導提及，此次發射的「朱雀二號」遙二運載火箭採用兩級構型，箭體直徑3.35 米，全箭高度49.5米，起飛重量219噸，起飛推力268 噸。火箭一級採用4台「天鵲」80噸級液氧甲烷發動機並聯，二級採用一台「天鵲」80噸級液氧甲烷發動機和一台「天鵲」10噸級游動液氧甲烷發動機組合而成。

文匯報報導，2016年藍箭航天剛成立不久，就開始在內部論證自主研製液體火箭發動機和運載火箭。選擇哪種燃料組合作為未來商業火箭的推進劑，成藍箭航天的關鍵問題。

藍箭航天董事長兼CEO張昌武表示，液氧甲烷是民用化和工業化程度很高的推進劑，擁有成本優勢；此外，對於未來發展可重複使用的運載火箭而言，綜合性能較優，燃燒之後的積碳問題比較容易解決，能夠減少發動機重複使用時的清洗工作，降低可重複使用火箭的維護成本。

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