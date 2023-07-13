中國誓言2023年前「載人登月」：和美國阿波羅走不同路

為實現2030年前載人登陸月，中國大陸正在研製長征十號運載火箭及新一代載人太空船等裝備。圖為在今年6月舉行的巴黎航展上，中國航天科技集團有限公司展出的長征系列運載火箭。（新華社）

中國首次揭露其計畫2030年前實現「載人登月」的初步方案。據中國載人航天工程辦公室副總設計師張海聯12日表示，方案將採用兩枚運載火箭，分別將月面著陸器和載人飛船送至環月軌道對接，航天員從飛船進入月面著陸器，其後，月面著陸器著陸讓航天員登上月球。

據本報系聯合報報導，張海聯12日出席在武漢 舉辦的第九屆中國（國際）商業航天高峰論壇時，做出上述表示。

張海聯說，中國計畫在2030年前實現載人登陸月球開展科學探索，其後將探索建造月球科研試驗站，展開系統、連續的月球探測和相關技術試驗驗證。

張海聯揭露，中國載人登月的初步方案是採用兩枚運載火箭，分別將月面著陸器和載人飛船送至環月軌道在軌交會對接，航天員從飛船進入月面著陸器。其後，月面著陸器將單獨下降著陸於月面預定區域，航天員登上月球展開科學考察與樣品採集。

他說，在完成既定任務後，航天員將乘坐著陸器上升至環月軌道與飛船交會對接，並攜帶樣品乘坐飛船返回地球。

據了解，中國公布的這種登月方式，和美國阿波羅計畫登月方式有相似之處，但也有不同。

美國阿波羅登月方案是，發射一枚火箭同時攜帶一艘較大的太空船，稱指揮艙，另一艘裝載太空人 的登月小艇。指揮艙攜帶燃料和生活必需品，及進入地球大氣層所需要的隔熱板。進入月球軌道之後，登月小艇與指揮艙分離，並降落在月球表面；三名太空人中一名留在指揮艙中，登月完成之後，登月小艇重新起飛與指揮艙在月球軌道集合返回地球。

中國的計畫則是使用兩枚火箭分別將兩個航天器送到月球軌道，進行對接再分離，中國目前的大推力火箭和美國當年使用的土星五號火箭比較，推力仍然較弱，但中國對在太空進行航天器對接則十分有信心。