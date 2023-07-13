如果微信有「已讀」功能…網崩潰 騰訊急回：放心 沒有如果

「已讀」功能會增加信息接收者的心理負擔和社交壓力，中國網友擔憂微信將增加此一功能。(路透)

一個名為「如果微信 顯示已讀的話」的話題昨天衝上微博 熱搜引發熱議，近20萬網民線上投票 ，有超過80%的人明確反對「微信顯示已讀」。騰訊官方回應要大家「放心，沒有『如果』」，並指「已讀」會增加信息接收者的心理負擔和社交壓力，微信以後都不會有這個功能。有評論指出，患上這類「對話框打開恐懼症」，本質上是網路社交焦慮的縮影。

綜合手機中國、IT之家報導，7月12日，話題「如果微信顯示已讀的話」衝上微博熱搜，相關話題已引起超過8億次閱讀。上述話題還引發近20萬網民討論投票，超過80%的人明確反對，不少網民喊話微信：「不回就是不想回，給成年人的世界留點兒心照不宣。」

對此，騰訊微信團隊幽默回應：「放心，沒有『如果』」。騰訊公司公關總監張軍隨後轉發該微博並表示，這個問題最早就討論過，當時很多應用都有這個功能，但我們認為，「已讀」會增加信息接收者的心理負擔和社交壓力，所以從一開始微信就堅定不移地不顯示這個功能，以後也不會。同時吐槽「愣是無中生有了一個熱搜」。

在這個話題下，網民們紛紛表達了想法。大多數人是否定的態度。有網民表示：「別整這些沒用的，這樣直接沒有任何私人空間了。看到信息當時不回肯定有自己的原因的，你顯示已讀，這樣會影響傷害雙方關係」，「真這樣，就再也沒有聊天自由了」。也有網民支持，認為尤其在辦公場所等公領域能釐清責任歸屬，在私人社交上，也有友誼及關係「辨識度」的效果。

微信已是中國民眾日常生活中用得最多的應用之一。根據騰訊此前公布2022年第四季度及全年財報，微信及WeChat在第四季度的月活躍用戶數為13.13億，同比增長3.5%。

中國官媒北京日報對此評論指出，「標示已讀」這一回執功能，隨著各類社交平台遍地開花，人們開始不勝其擾，「對話框打開恐懼症」等焦慮情緒甚至由此滋生。抗拒「已讀」，本質上是網絡社交焦慮的縮影。技術是自由還是束縛，決定權在人。從設計者到用戶保持一份技術理性，盡力減少社交媒體對個體的操縱，讓關係回歸本真，方能避免網路社交焦慮對關係連接的侵蝕。