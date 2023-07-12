NBA到中國男籃…有1/8中國血統「李凱爾」成首位歸化球員

安德森眉宇間有亞洲人特點，也喜愛中國文化。（取材自微博）

傳言持續將近一整年，美國球員NBA 球星安德森（Kyle Anderson）加入中國男籃國家隊已經板上釘釘，距離中國籃協官方宣布已進入倒計時。

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中國新聞周刊報導，日前中國男籃公開訓練課後，主教練喬爾杰維奇（Aleksandar Djordjevic）對媒體表示時，已不再用「打太極」的話術，「安德森是一個非常有價值的球員，能夠幫助球隊，如果他能按時完成流程的話，會儘早加入球隊。」喬爾杰維奇說。

這名被球迷送予外號「大錘」的安德森，加入中國男籃的流程終將「大錘落下」。據了解，安德森代表中國男籃的首場比賽，定在8月20日在深圳舉辦的「國際團結杯」。屆時，安德森將首次穿上中國隊球衣，與塞爾維亞隊交鋒。

據媒體人「@導演我躺哪兒」日前報導，NBA球員安德森已獲得中國國籍，將披中國隊球衣出戰世界大賽 。但隨後安德森的經紀公司Wasserman沃瑟曼體育公司表示，流程還在辦理中。經紀公司稱，「關於媒體報導的我司代理球員安德森獲得中國國籍等相關話題，均為不實信息。目前歸化和入籍流程還在辦理，請大家以官方信息為準。」

據了解，安德森1993年9月20日出生於美國紐澤西州費爾維尤（Fairview），有八分之一中國血統。他2014年參加NBA選秀首輪30號被選中，效力過馬刺、灰熊與灰狼，均是球隊重要板凳球員。本賽季安德森加盟灰狼，常規賽出戰69場，場均9.4分5.3籃板4.9助攻1.1抄截0.9阻攻，三分命中率41%，投籃命中率50.9%。

北青網報導，安德森的外祖母瑪麗安·福爾曼有一半中國血統，瑪麗安的父親薩繆爾·李，也就是安德森的外曾祖父是中國人。薩繆爾·李二戰前從中國去牙買加，結識安德森的曾外祖母艾吉塔·李並結婚，一直留在牙買加生活，生下安德森的外祖母瑪麗安。安德森2018年8月7日回深圳認祖，同輩表哥李天平給安德森取中文名「李凱爾」，並寫進李氏家譜。

至於安德森能為中國男籃和中國籃球帶來什麼？現任CBA某俱樂部主教練稱：「安德森加入中國男籃，只能說中國男籃打進巴黎奧運 會增加一定的概率，但不是絕對的把握，需要看他和球隊的磨合情況，以及臨場發揮」。