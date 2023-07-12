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山東到川藏 71歲奶奶自駕遊 翻越4580米高埡口

中國新聞組／北京12日電
71歲徐奶奶自駕游川藏。（取材自海報新聞）
71歲徐奶奶自駕游川藏。（取材自海報新聞）

山東一名71歲徐奶奶帶祖孫三代自駕川藏線的視頻火遍網路，視頻中，奶奶開車翻越4580米高的埡口，一臉淡定。網友留言稱讚「希望自己老了也能這樣酷」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，徐奶奶41歲的的女兒表示，她們一家是山東日照人，這次媽媽從日照開車出發，目的地是西藏拉薩，總行程超過4000公里，他們一家三代趁孫子放暑假，就一起出去轉轉，想多記錄下一些美好回憶。

徐女說，母親為普通農民，並沒有「萬元」退休金，年輕時開過拖拉機、三輪車，在50多歲時考取了駕照，隨後駕駛過摩托車、小貨車等車型，是有20多年駕齡的「老司機」。

報導說，徐女2年前為母親購入了一台SUV汽車，一家三代人便自駕前往內蒙古。當年徐奶奶69歲，第一次開車自駕遊，一路很順利。徐女說，當年為母親買車，就是想帶她去內蒙古、新疆、西藏轉轉，見過草原和高原，對於北方人來說，算是一生沒什麼遺憾。

徐女說，此次同行的還有她的12歲兒子、7歲女兒，7月3日出發，自己一直拍影片記錄下這次旅行；9日，徐女發了媽媽開車遊行的影片後，得到大量網友點讚關注，網友驚嘆奶奶勇氣，也擔心她身體能否承受這一路顛簸。

她說，隨著海拔愈高，她和2個小孩都有高原反應，只有媽媽沒任何問題，接過方向盤，就帶著他們翻越4580米的埡口，她在副駕駛座抖一直發抖，「公路望下去就是懸崖，母親卻一路馳騁，自信地駛過一個又一個狹窄的彎道」，「母親一直跟我說讓我放心，她能駕馭得了。」

網友們紛紛評論：「海拔4580米的埡口說翻就翻，多少年輕人都沒有這樣的勇氣」、「這奶奶太厲害了」。

自駕 退休金 駕照

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