「35歲魔咒」發威？北京多家青旅拒35+入住 商家：不方便管理

北京有不少青年旅舍存在35歲的入住年齡限制；商家稱，「不接待的原因很多，主要是生活習慣不同，不太方便管理」。（取材自微博）

中國上班族的「35歲魔咒」被熱烈討論之際，竟然連出遊住宿也難逃「35歲魔咒」。不少人出外旅遊時喜歡挑選青年旅舍住宿，一名李姓男子日前在發帖抱怨稱，北京 市近來許多青年旅舍都拒絕接待35+(35歲以上)的旅客；一位商家稱，「不接待的原因很多，主要是生活習慣不同，不太方便管理。」

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紅星新聞報導，李男出差或遊玩時，都是選擇住在青旅。在他看來，住青旅不僅便宜，還能結識一些興趣相投的朋友。6月底時，他來到北京時聯繫了多家青旅，沒想到不少商家都明確表示拒絕接待35歲以上的中年人，「有些是直接註明了的，有的是打電話的時候會問你年齡」、「好容易找到了一個沒有備註這個要求的，通電話的時候，居然也提了這個條件。」

李男不解的問老闆這是誰的意思，「她說年齡大的上下床不安全容易出事，我無言以對。雖然接近了，但我還能做50個俯臥撑、跑個5公里，翻2米的牆也可以，怎麼就危險了呢？」後來他放棄了有年齡限制的青旅，換了一個酒店入住。

報導說，對於有入住年齡限制的青旅，有商家表示：「原因有很多，就沒必要一一解釋了。」一名商家說：「不接待35歲以上顧客的原因很多，一來是生活習慣、作息啊（不同），二來年齡大了不好管，等等等等因素，很多。」

網友對此也是各抒己見，有的表示「本來也只是旅店臨時落腳而已，只要這個人不討厭，好相處，年齡大點小點有什麼關係嗎？」另有網友表示，「青旅青旅，面向的群體就是青年人，年紀大點確實就是有代溝，生活習慣也不一樣，住到一個屋子別人不舒服你也不舒服。」還有網友表示憤怒：「連青旅都有年齡限制了」「什麼離譜的規定，直接投訴吧！」

一名律師則認為，這種安排設計也在商家的自主經營範圍之內，對年齡做出相應的限制並沒有超出必要限度，不能認定為違法違規。