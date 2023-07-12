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「高糊」作品入選攝影展 被酸廢片 本人回應：藝術嘗試

中國新聞組／北京12日電
張秉政的作品「運河魅影」。（取材自紅星新聞）
張秉政的作品「運河魅影」。（取材自紅星新聞）

安徽淮北市攝影家協會近日公布了該協會顧問張秉政六幅「運河魅影」攝影作品，入選杭州中國大運河攝影聯盟「運河中國」大展。但其照片虛焦、模糊、過曝，引發熱議。有人質疑「廢片」「近視眼眼中的運河魅力」，認為該作品拍攝不符合攝影的基本要求。

在這組名為「運河魅影」的照片中，可以看到張秉政拍攝了一些運河水鄉風貌。只不過，網友最關注的就是這組照片普遍「高糊」。「抽象派」，「像我媽出去玩時隨手一拍」……各種調侃、質疑層出不窮。

紅星新聞報導，張秉政表示，這組照片屬於一種大膽的藝術嘗試。「大運河是一種『流動』的文化，我想表達大運河流動的美，我就在大運河邊一直行走拍攝，表現出大運河朦朧的、模糊的美……讓運河與現代的時尚進行對話，沒有什麼別的想法。」張秉政表示，樂意接受各路網友和攝影作者的評價，「（攝影）這種東西仁者見仁智者見智，沒有最準確的標準。藝術是多元的，拍清楚了是一種美，拍模糊了也是一種美。」

主辦單位之一的中國攝影家協會工作人員稱，「該組作品是經過5名評委投票評選出來的。藝術的東西，個人有個人的理解。不理解作品，很正常。」該工作人員還強調：「公示期的時候並沒有收到關於（張秉政）這六幅作品的任何投訴。」

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