我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

經天安門公交車 車身將禁貼廣告 網酸向北韓看齊

中國新聞組／北京12日電
北京擬規定途經天安門公交禁設車身廣告。 （取材自微博）
北京擬規定途經天安門公交禁設車身廣告。 （取材自微博）

北京市政府日前發布公交車車身廣告設置規範，禁止行經天安門廣場、城樓、新華門（中南海正門）前的公交車張貼車身廣告，讓部分北京市民感到不解，認為廣告又不是貼在天安門廣場或城樓上，為何連路過的公交車也不准貼廣告？還遭酸：莫非向北韓看齊?

新京報報導，北京市城市管理委員會6日公告，為落實相關法令及文件，規範北京市公交車車身設置戶外廣告行為，「提升城市環境品質，結合實際」，北京市城市管理委組織相關部門和單位制訂「北京市公共汽電車車身戶外廣告設置規範」，並於6至12日「向社會徵求意見」。

但這項規範的第4條卻引起不少議論。條文規定，營運路線途經長安街從王府井路口以西至西單路口以東（均不含路口）的路段及天安門廣場地區的公交車，禁止設置車身廣告。但為重大活動和突發事件臨時調用的公交車除外。

綜合中國網路訊息，部分北京市民對行經天安門廣場的公交車不得張貼車身廣告感到不解及質疑。最普遍的看法是，有疑慮的廣告根本就貼不上車，那麼公交車開在別的路段可以貼廣告，為何行經天安門和中南海前的公交車就不能貼廣告？

有民眾指出，商業廣告又不是貼在天安門廣場或城樓上，而是貼在公交車車身上。除了等紅燈及上下客，公交車並不會停在長安街及廣場四周馬路上，那麼有什麼好禁的呢？還有人私下表示，是不是領導人不喜歡一出門（指中南海）就看到廣告，才做這種規定。

北京公益組織「益仁平中心」聯合創辦人陸軍向自由亞洲電台表示，新規定像北韓首都平壤一樣，製造一種整齊畫一的觀感，映入鏡頭的所有畫面「變得非常純淨，沒有商業氣氛和信息」，這完全是意識形態正確的思路，讓人瞠目結舌。

長安街是北京市「東長安街」及「西長安街」的總稱，由東向西橫貫天安門城樓及中南海正門新華門的前方，而與天安門城樓隔長安街相望的是天安門廣場、人民大會堂、國家博物館等地。

此外，規範的第8條還規定，中國國家和北京市重大活動期間，設置單位應按照全市「重大活動宣傳環境景觀布置要求」，展開公交車「車身宣傳」布置工作。

北京 天安門 北韓

上一則

中國中等收入族群 拚2035年翻倍、8億人

下一則

加拿大放寬港人移居 Stream B取消學歷限制

延伸閱讀

揚言擊落美國間諜飛機後 北韓今朝東海試射彈道飛彈

揚言擊落美國間諜飛機後 北韓今朝東海試射彈道飛彈
北京擬推新規 行經天安門公車禁貼車身廣告引議

北京擬推新規 行經天安門公車禁貼車身廣告引議
美軍機飛越北韓專屬經濟區 金與正：再一次會發生「震驚後果」

美軍機飛越北韓專屬經濟區 金與正：再一次會發生「震驚後果」
尹錫悅將赴北約峰會 因應北韓威脅尋求國際合作

尹錫悅將赴北約峰會 因應北韓威脅尋求國際合作

熱門新聞

葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

2023-07-05 14:26
葉倫飛抵北京後第一餐曝光。（取自「潘潘貓」微博）

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

2023-07-07 02:12
港星張國榮（右）與梅艷芳在2003年先後離世，圖為兩人在「胭脂扣」的搭檔，膾炙人口。（取材自IMDb）

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

2023-07-07 12:18
外交部長秦剛已有十多天沒有公開露面，引發猜測。圖為2023年4月21日，秦剛在上海的藍廳論壇開幕式上發表演講後走下台。(Getty Images)

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

2023-07-08 06:30

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記