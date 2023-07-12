追殺寶格麗？ 官媒轟：道歉別弄成「專供」中國

寶格麗事件「人民日報」也加入戰局，要求「寶格麗道歉別弄成專供中國」。（取材自人民日報）

義大利 高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）官方網站將台灣列國家，遭中國網民怒轟。隨後寶格麗發布聲明道歉，中國官媒「人民日報」也加入戰局，要求「寶格麗道歉別弄成專供中國」，又在貼文配圖，圖片除有BVLGARI的道歉聲明，還有Twitter、Facebook、YouTube 、Instagram的圖示及「分享」字眼。

「人民日報」微博11日發出一則「人民微評：寶格麗道歉別弄成專供中國大陸」的貼文，指出寶格麗道歉聲明僅寥寥幾句，滿滿求生欲。文中續指，所謂的「管理疏忽」、「標識誤注」，難以服眾，且強調寶格麗的道歉是否「專供」中國？最後指出，「如何從根子上整改？紅線不能碰，底線不能踩，原則問題不容打馬虎眼，中國一點都不能少！」

據了解，寶格麗首席執行官吉恩-克里斯托夫·巴賓此前接受媒體採訪時稱，「中國是寶格麗最重要的市場，甚至比義大利本土市場還重要。」但這次事件引發不少中國網民怒轟「堅決抵制，以後不會再買寶格麗了」、「寶格麗是在中國賺少了嗎？是甚麼給的你勇氣啊」。由官媒新華社主辦的「參考消息」也對此評論稱「中國一點不能少，這是常識，更是底線」。

貼文也附上一張寶格麗的道歉聲明圖，然而有中國網友發現，在配圖最下方竟出現推特、臉書 、YouTube，與IG等四個在中國被禁用的社群軟體，甚至要求「分享」出去，因此也有人反諷「我們的互聯網不也是專供中國大陸嗎？」