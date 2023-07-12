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粵公務員減薪25%是真的？ 官方避談 網：恐掀蝴蝶效應

中國新聞組／北京12日電
圖為中國工商銀行分行的一名工作人員在為客戶服務。(Getty Images)
圖為中國工商銀行分行的一名工作人員在為客戶服務。(Getty Images)

中國多個社交平台近日盛傳廣東省政府宣布公務員集體降薪25%的消息，證實早前民間的傳言，消息引發網民熱議，但官方至今並未公開回應。廣東是中國經濟大省，若啟動大幅度降薪，其他各省公務員降薪大幕是否陸續拉開受關注。

據了解，之前已有多個省份調低公務員薪資，浙江降薪25%，江蘇降薪15%，福建降薪20%；自由亞洲電台報導指出，廣東和其他省份的人士披露，各地公務員降薪已是不爭的事實，原因是土地財政收入減少，甚至為零。

報導指出，最近兩天，網易、新浪微博、知乎等各個社交平台傳出廣東公務員集體降薪25%的消息，眾多網民發表評論，並呼籲政府公開說明公務員是否降薪25%，但官方始終未作回應。

輿論認為，公務員降薪是因為政府以往靠賣地支持財政的政策落空，以至於沒錢支付薪資。據REDDIT報導，網民根據網上流傳的消息和部分地區已經出台的文件初步估算，廣東省直屬機關，公務員每月薪水約1萬2000元（人民幣，下同，約1664美元），其中包括基本工資、績效工資、獎金等，降薪後每月9000元（約1248美元）左右，降幅約25%。

深圳市每月薪水約1萬8000元左右，降薪後每月約1萬3000元左右，降福約28%；珠三角地區降幅約27%，月薪從1萬5000元左右降至1萬1000元左右，總體來看，廣東省公務員的收入水平確實有了較大程度的下降。

有網民表示，公務員薪水高，即使降薪仍然高於非公務員，對生活基本沒有影響；有網民留言：就算降薪五成，也比普通人高，而且公務員有「5險2金」，再降也比老百姓日子過得好，還有網民表示，「若能當上公務員，即使少掙點錢都可以」。

基本工資 微博

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