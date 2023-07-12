官網訊息台灣未加這2字 寶格麗踩中國領土紅線被出征

寶格麗被指踩中國領土紅線，全因官網列「台灣」為國家。（取材自微博）

義大利 高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）11日上中國熱搜；寶格麗官網店鋪分布訊息，香港 、澳門前加「中國」，但台灣前並未加上，網民質疑寶格麗視台灣為國家、「分裂中國領土」，連中國區代言明星都遭殃，引發網民揚言抵制。寶格麗緊急發出道歉聲明：「尊重中國主權和領土完整的立場，一如既往，堅定不移」。

路透報導，中國使用者在寶格麗官網的國家下拉式選單上發現僅以「台灣」標示的選項後，紛紛上網批評寶格麗和品牌在中國的代言人，使得兩者躍上微博 熱搜。

中國網民在多重傳播下，與此相關的話題已經登上微博熱搜，網民也紛紛在熱搜下希望寶格麗對於這次的事件作出回應，寶格麗隨即發表中文聲明道歉，並聲稱已立即糾正；指「海外官網上因管理疏忽」發生「店鋪地址和地圖標識誤注」，還說寶格麗「尊重中國主權和領土完整」。

這起爭議也引發中國官方媒體「環球時報」在社群媒體發文表示：「台灣是中國領土不可分割的一部分，不能列為一個國家。」

甚至有網民匯總出目前寶格麗代言人名單：舒淇、吳磊、趙露思、劉亦菲、范丞丞、楊洋、劉雯、文琪等。希望這些藝人也能夠作出回應並於品牌解約，並呼籲品牌選藝人的同時，藝人也要慎選品牌。目前未有藝人發聲。

劉亦菲為新上任的寶格麗全球代言人。（取材自南方都市報）

但中國此前有品牌因踩到台灣問題的雷點而引起藝人解約。比如美國輕奢品牌蔻馳（COACH）在2018年5月發布一款T恤產品，其中北京、上海的英文對應為中國，而在香港和台灣處卻沒有列為中國。而代言人劉雯也隨即與之解約並道歉。而這次是否會有藝人受到中國網民壓力而行動也成為關注焦點。

這並非外國品牌首度因為類似理由在中國被網暴，包括凡賽斯（Versace）、紀梵希（Givenchy）等知名國際精品品牌也曾在2019年遭到大批中國網民批評，或者又如萬豪酒店、ZARＡ等品牌，而寶格麗早於2018年便被官媒新華社點名官網上將中國與台灣並列。但當時並未引發軒然大波。