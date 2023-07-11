絲巾、花海拍照樣樣來 中國年輕人「學大媽」拍照

中國大媽最愛的「絲巾照」，如今成為年輕人群起效仿的拍照手法。（取材自新周刊）

「絲巾遊客照」不再是又土又俗的大媽照。近期中國社交平台上有愈來愈多女孩開始模仿大媽，披上絲巾、戴著墨鏡，對著鏡頭拍照。新周刊指出，從年輕人對絲巾拍照態度的轉變，反映出中國年輕人對大媽審美觀從原本的反感到熱愛，「嘲笑老媽、理解老媽、成為老媽」。分析認為，學習審美或許還只是表象，年輕人真正想學習的，或許是大媽強韌的內心。

為什麼年輕人現在崇尚大媽？媒體分析指出，大媽旁若無人地用自己喜歡的姿勢拍照，戴著臉基尼在沙灘上自由來回等看似好笑的行為背後，其實是不畏懼他人目光、非一般的自信。這種自信源於她們豐富經歷，也是智慧體現。年輕人崇拜的大媽大多是一群步入中老年的優質女性。

年輕人拍照也學習大媽運用絲巾做造型。（取材自新周刊）

在中國，「大媽」是存在感十足的群體。可以看到她們在菜市場充滿戰鬥力的表現；也能看到她們在黃金、珠寶市場裡穿梭。現在大媽拍照的範式也成為年輕人的審美潮流。從以往的「招人煩的大媽」、「拒絕大媽化」，變成學習大媽。

年輕人愛學大媽拍照，比如大媽特別喜歡取景「花海」。在中國景區或街邊花圃，常能看到大媽與花花草草、大樹拍照，要如何與花「互動」更是大媽們的拿手好戲。

「雙足微微踮起，面露笑容，拈花一笑，從手指尖到腳指頭都是那麼優雅矜持」，陸媒如此生動形容。即使是在毫無特色的景色中，大媽們也能以「出挑」的姿勢，拍出讓人眼前一亮的照片。

現在，在大媽們的刷屏式傳播下，熱衷於在朋友圈、小紅書 等平台上發花海照的年輕人也多了不少，跟著大媽擺POSE的年輕人更是不在話下。

為了取得一幅扶花的好照片，大媽總能運用各種方式在平凡的景色中，拍出出色的照片。（取材自微博）

中國年輕人的服裝造型也有「大媽化」的趨勢。「復古港風」成為短視頻流量密碼，許多中國博主燙起蓬鬆大波浪，畫著美艷大紅唇，或穿著幹練瀟灑的牛仔套裝，或穿一襲嫵媚靈動的碎花吊帶，讓人一秒回到港片時代；此外以改良旗袍、改良漢服為主的「新國風」則持續有其市場，大媽們愛穿的旗袍，成了年輕人的「新中式」穿搭。

大媽也帶起時尚 ，比如大媽為了防止在海裡游泳時被海蜇咬傷臉，把臉包覆住所使用的「臉基尼」，現在已成為時尚單品；甚至原本被年輕人嫌棄的大媽廣場舞，近年也可看到越來越多年輕人加入了。