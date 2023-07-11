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領證須有戶口簿 違結婚自由？網酸奉「父母之命」

中國新聞組╱廣州11日電
中國網友指「婚姻登記必須提供戶口簿」不合理，指違背憲法「結婚自由」。圖為一對新人領證後慶祝。(中新社)
中國網友指「婚姻登記必須提供戶口簿」不合理，指違背憲法「結婚自由」。圖為一對新人領證後慶祝。(中新社)

中國很多年輕人想結婚，往往因為父母的干涉而拿不出戶口簿，近日有網友在民政部網站留言「婚姻登記必須提供戶口簿」不合理，指違背憲法規定的「結婚自由」，倡議修改規定。

新快報報導，根據「婚姻登記條例」、「婚姻登記工作規範」，辦理結婚登記時，居民應當出具「本人的戶口簿、身分證」，該網友認為這一條很不合理，指身分證與戶口簿本質上是一樣的，都由公安機構頒發，具有同等效力，為什麼提供了身分證，還必須提供戶口簿？

該網友稱，該規定不僅與憲法「結婚自由」原則相違背，也阻攔了不少樁美好姻緣、引出了多少悲劇。這跟舊社會子女奉「父母之命」結婚有什麼區別？因此，強烈要求這一條應修訂為出具本人的戶口簿「或」身分證。

民政部社會事務司答覆，網友的建議將予以關注，感謝對民政工作的關心與支持。

此前，另一名網友曾詢問「因高價彩禮，母親不肯給戶口簿，能登記結婚嗎？」網友指母親無理要求40萬人民幣(約5.6萬美元)高價彩禮，且堅決不給就不同意，但男方實在拿不出這麼多錢，這種情況下，還有其他辦法可以登記結婚嗎？

當時民政部社會事務司的答覆是，若無法出具居民戶口簿，婚姻登記機關可憑公安部門或有關戶籍管理機構出具的加蓋印章的戶籍證明，來辦理婚姻登記。

另據廣東政務服務網顯示，只要需出具的戶籍證明內容在公安機關戶籍檔案中有記載（無論本市或非本市），均可在線預約辦理「戶籍信息證明」。

圖為居民戶口簿。(中新社)
圖為居民戶口簿。(中新社)

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