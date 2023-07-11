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浙大女向非裔下跪求婚 有人祝福 更多人罵

中國新聞組╱北京11日電
一名浙江大學女生向非裔男下跪求婚。，(取材自經濟學家智庫)
一名浙江大學女生向非裔男下跪求婚。，(取材自經濟學家智庫)

一名浙江大學女生日前在畢業典禮上，向留學中國的同班非裔男畢業生下跪求婚，讓網路炸了鍋。有人說「女生很勇敢，祝兩人幸福」，更多人說「中國沒男人了嗎？此女出洋相，丟盡浙大的臉」。事件發酵，女主角被肉搜，疑為李姓女學生，她發文稱「向非裔男友下跪求婚是我的自由，與學校無關」，但文章已被下架，有網友懷疑事件是不是「擺拍」?

根據自媒體「經濟學家智庫」文章，浙江大學2023年畢業典禮上，一名女畢業生手持鮮花衝向台上，對一名非裔畢業生當眾下跪，高呼：「你願意娶我嗎？」非裔男生愣了一下，然後接過鮮花，露出大大的笑容說：「我願意。」

文章說，這名女生和非裔男生是浙江大學國際關係學院學生，兩人為同班同學，大一的時候相識，然後迅速墜入愛河，且很快確立關係；之後兩人一起上學、參加各種社團活動，甜蜜無比。

轉眼來到畢業季，李女和非裔男友不得不面臨選擇。非裔男友計畫回國發展，而女孩準備留在國內，本以為這場跨國戀情會因此夭折，不想女生下跪求婚這一舉動，等於宣告了戀情未來走向，也就是女生將追隨非裔留學生，從此奔赴非裔國度。

有知情者透露，該女生被譽為校園美女，平時有不少男生追求，然而面對心儀男生，她一改平日高冷，主動當眾下跪求婚，不少好友驚訝不已。

對於浙大女勇敢示愛，不少網友說「女生是名為愛而生的戰士，很大膽，很勇敢」、「提前祝福女生和未來的老公幸福」，但有更多網友憤慨，認為「丟了浙大的臉」、「趕緊結婚吧，以後不要回來」、「浙大美女就這樣被非裔留學生拱了，這種羞辱不可忍」、「女的給男的下跪求婚，此風不可長」。

一名浙江大學女生在畢業典禮上，當眾向非裔男畢業生下跪求婚成功。(取材自經濟學家智...
一名浙江大學女生在畢業典禮上，當眾向非裔男畢業生下跪求婚成功。(取材自經濟學家智庫)

非裔 留學生

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