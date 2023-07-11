秦剛確診消失15天 汪文斌說「沒聽說」卻未否認

中國外長秦剛未公開露面已15天。（美聯社）

中國國務委員兼外交部長秦剛 自6月25日在北京 會見來訪的多國外長後，就消失於公眾視野，「失蹤」了15天引發關切，原因是他確診了新冠肺炎。

港媒刊文指出，秦剛上月25日會見了斯里蘭卡、越南兩國外長及俄羅斯副外長後，就消失於公眾視野。

秦剛原定6月下旬與歐盟 國家駐華大使舉行的午餐會也被臨時取消。此外，北京當局日前取消了歐盟最高外交官波瑞爾（Josep Borrell）的訪華行程，波瑞爾原本會和秦剛會面，但突遭取消訪問，且沒有做出解釋，引發外界猜測是否和秦剛有關。

7月4日，中國國家主席習近平在北京以視訊方式出席上海合作組織成員國元首理事會會議，本來這種場合秦剛與政治局委員兼中央外事辦主任王毅是必定陪同參加的，但秦剛缺席。

文章表示，秦剛的缺席引起了外界關注。7日下午，有外媒在中國外交部記者會上詢問秦剛是否因為健康原因而在公眾視野消失，發言人汪文斌回應，「我並沒有聽說你講的這個情況。」

但文章指出，汪文斌只說「並沒有聽說」，沒有否認秦剛抱恙；據悉，秦剛是因為確診，已經休養半個月，相信很快將「重出江湖」。