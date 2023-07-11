鼓勵在京同胞 沖繩知事大跳民族舞 卻挨批向中國示好

玉城丹尼跳民族舞蹈。(視頻截圖)

近日，一段沖繩縣知事玉城丹尼在北京 宴會上跳舞的視頻在日本 網絡上流傳，一些網絡上的批評者猜測「玉城丹尼喝多了」，並藉此對其加以指責。針對此事，玉城丹尼日前晚上發推澄清，該宴會並未提供酒精飲料，自己在宴會上跳民族舞蹈是為了鼓勵在北京學習或工作的沖繩縣學生及企業家。

來源：YouTube

環球時報報導，針對日本網絡上近期的討論，玉城丹尼稱，「看起來我的カチャーシー（kachaashii，一種沖繩當地民族舞蹈，意為手舞）成為議論話題」。網傳畫面中，玉城丹尼在宴會期間獨自跳民族舞蹈，動作嫻熟，周圍賓客則拍手附和。

玉城丹尼稱這是在北京參加由沖繩僑胞團體舉辦的午餐交流會，「當時沒有提供酒類」。他補充稱，該宴會旨在激勵在北京上大學的沖繩縣學生和沖繩縣出身的企業家，其中有幾名剛畢業的醫學 部學生，為了鼓勵並向他們表達畢業祝賀，「我隨著唐船ドーイ（琉球地區民謠，曲名「看呀，從中國來的船」）跳了一段」。

在日本網絡上，一些人將玉城丹尼訪華以及其在北京跳舞視為「向中國示好」，對此感到不滿，不過，也有一些人支持玉城丹尼的交流活動。有網友說，與眼前的鄰國保持良好關係非常重要，「我對丹尼先生訪華感到高興。跳得真棒」。