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10年後想探索什麼?「科研女神」顏寧這問題 難倒20餘名準博士生

記者黃雅慧／綜合報導
顏寧提問，讓20多位準博士生答不上來。（取材自中科協）
顏寧提問，讓20多位準博士生答不上來。（取材自中科協）

著名生物學家、被外界視為科研女神的海歸科學家顏寧近日在微博上表示，她最近在博士生推免(學校推薦免試)面試中問了一個問題「最想探索的科學問題是什麼」，結果「20多位同學，卻沒有一位的回答讓我眼前一亮。」顏寧這篇發文在網上引發熱議。

顏寧表示，針對這群資質優秀的大學生，她問的問題是：「假設時間來到10年後，你已經成為一名PI（Principal Investigator， 即獨立帶領一個實驗室的博導），你擁有所需要的所有資源（優秀的科研團隊、充足的經費、完善的實驗設備、大把的時間），那你最想探索的科學問題是什麼？換一種說法，這一輩子有什麼科學問題或者技術難題，你能解答或者突破，就覺得今生無憾了？」

上述問題難倒了這群資優生們，顏寧指出，可能上述問題太非典型、面試太緊張，近半同學誠實地表示現階段還沒想過這種問題，有同學講出文獻的小問題，也有同學泛泛提及感興趣的領域。但這些答案並未讓顏寧眼睛為之一亮。

對於這樣的結果，顏寧也反思是否現在對大學生問這個問題太早，但也期待有一兩位同學能「腦洞大開」地講講，「生老病死都是生命科學研究對象，真的就沒有讓人發自內心想鑽研的嗎？」她說。

顏寧的提問在網上引起熱議，有網友認為面試問上述問題不合適，因為學生怕表現不佳可能不太說真話。但也有網友反思中國的大學教育：「我們這裡的大人小孩，最缺的就是讓他不受限制的腦洞大開，很少有人有那麼多好奇心去探索下一個可能，大家都熱衷找確定的答案」；「大家都抱著拿高分發文章的目的去做科研，比較難見到因為樸素的探索欲和求知欲去做研究的學生及科研人員了」

更有人一語扎心：「可能大部分博士畢業生也很難給出一個讓人眼前一亮的答案。」

面試 教育 微博

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