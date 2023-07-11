「拼車」上太空 長征火箭發射機會首次公開競拍

微小衛星發射需求急劇增長，中國航天科技集團推出共享火箭的「拼車」發射模式。（視頻截圖）

中國航天科技集團近日發布中國首次火箭競拍公告，有衛星發射需求的企業都可以透過競拍的方式，獲得進入太空 的機會。

央視報導，這次參與競拍的火箭是航天科技集團八院研製的長征六號丙運載火箭，預計今年年底發射，這是一型兩級液體運載火箭。一、二級採用液氧煤油推進劑，主要用於執行近地軌道和太陽同步軌道的發射任務。起拍價格為每公斤8萬元。

據了解，這次競拍將在7月13日舉行，不僅僅是這次參與競拍的火箭提供商業搭載機會，在今年4月，航天科技集團就發布了2023和2024年度運載火箭「搭載」和「共享火箭」發射機會清單。包括本次發射在內，共有9次發射任務，面向國際、國內市場提供長征火箭的「整箭發射」、「搭載發射」和「組網發射」等不同方式的發射服務。

什麼是「搭載」和「共享火箭」呢？簡單來說，就是火箭「拼車」發射。隨著中國衛星技術的不斷發展，尤其是在民用衛星領域，小型衛星批量發射、在太空組成星座的模式逐漸成為主流。如何滿足不斷增長的商業發射需求，如何提供成本更低、更靈活的發射方式，這就是「搭載」和「共享火箭」的用武之地。

航天科技集團長城公司宇航事業部發射服務部副總經理丁潔表示，面對商業航天市場對微小衛星發射需求的急劇增長，一方面中國研製了長征十一號、長征六號、長征八號新一代運載火箭。另一方面，他們啟動了「長征快車」計畫，推出共享火箭的「拼車」發射模式。與以往任務中「搭載」的形式相比，「共享火箭」發射模式是先確定運載火箭型號和初步發射計畫，再到市場上招攬衛星乘客，具有發射成本低、任務適應性好等特點。

「『拼車』大家也都是一起去一個目的地，這樣大家目標還是比較一致的，我把運載能力都用足了，它肯定價格相應地就可以降低，解決了把一個大火箭變成一個性價比非常高的進入太空的方式。」丁潔說。

近幾年，中國多次實施了「拼車」上太空的發射任務，目前中國在軌的商業衛星數量已經超過350顆。

火箭作為進入太空的工具，通過「拼車」這種發射模式的創新，降低了商業航天進入太空的成本，而成本的降低，又促進了商業航天應用需求的增加。在供應端和需求端共同發力的作用下，商業航天迎來了高速發展。