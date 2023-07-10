天津「鹽光互補」電站全球最大 年供15億度綠能

水電鐵軍。(取材自微信)

全球最大鹽田太陽光電場，7月初在天津正式併網發電，這座「鹽光互補」光電場位於天津濱海新區長蘆鹽場，占地面積2萬畝，相當於1868個足球 場大小，發電容量號稱「百萬千瓦級」，每年可提供15億度清潔電力，約可滿足150萬戶家庭一年的用電量，有效減少約125萬噸二氧化碳排放。

綜合央視、IT之家報導，此光電場由中國華電打造，透過鹽田上架搭建的光伏（太陽能）組件，滿足發電、曬鹽、水產養殖「一地三用」，大幅提高單位面積產值效益。

據報導，與其他光電場不同，此處太陽能板陣列離岸間距15公尺，前後間距達到14公尺，幾乎是其他光電場的兩倍之多，因而能把光電板對水面的遮擋，以及對鹽業生產的影響降到最低。

此處太陽能面板傾斜度約在30、40度左右，此區域內的面板斜度設定在17度。中國華電指出，17度角是經由光電場所在緯度與太陽入射角度等參數，交叉推算而得，17度對水面的遮擋最小，就是最佳角度。

另外，太陽能板兩面都可發電，除了朝上的那面可直接吸收陽光進行電能轉換，朝下那面也可吸收水面反射上來的陽光，這一設計將提升5%至7%的發電效率。

華電海晶鹽光互補項目負責人楊帆介紹，這個項目投產後，每年將有15億度的綠色電能將從這2萬畝的鹽田中產出，將進一步促進華北地區綠色能源結構轉型，帶動區域產業鏈內部循環。同時實現水上光伏發電、水面蒸發製鹵、水下水產養殖的「鹽光互補」新型的複合產業模式。

「鹽光互補」是將曬鹽和光伏發電結合在一起，在保證基本鹽業生產性能前提下，在鹽田上一定高度架設光伏組件，實現水上發電有效運行，水面曬鹽、水下養殖的新型立體高效生產方式，實現一地三用，極大提高單位面積產值效益。