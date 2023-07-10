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遏「四不青年」蔓延 廣州傳發文喊「四要」 網酸：口號

中國新聞組／北京10日電
中國年輕人因生存壓力過大，傾向不結婚、不戀愛、不買房、不生孩。圖為示意圖。(新華社)
中國年輕人因生存壓力過大，傾向不結婚、不戀愛、不買房、不生孩。圖為示意圖。(新華社)

中國網路近來流行一個詞彙叫「四不青年」，形容年輕人因生存壓力巨大，以致不想戀愛、不結婚、不買房也不生孩子的現況。鑑於現象有擴大趨勢，近日網上流出疑似廣州市共青團發布文件，稱要透過多方力量，將青年「四不」轉化為「四要」（要談戀愛、要結婚、要買房、要孩子）。

自由亞洲電台此前指出，過去三年，中國在新冠疫情封控之下，經濟增速幾乎降至近半個世紀以來的最低水平，而城鎮青年人的失業率也創歷史新高。年輕人選擇「四不」的情緒也隨之累積，成為一種無聲而又絕望的反抗。

據報導，除了「四不青年」，中國網路上同時還有一個流行語，以形容年輕人現時的生存狀態，叫做「卷躺潤獻」。所謂「卷」就是內卷，人與人之間激烈競爭；「躺」就是躺平，即一種放棄心態，什麼都不做；「潤」就是離開中國，移民國外；而「獻」則是藉用「張獻忠屠殺蜀人」的故事，指無差別地言語襲擊別人，以宣洩心中怨恨。

對此，紅色中國論壇刊文，稱近日，疑為廣州市共青團發布的題為「當前我市『四不青年』現象有所抬頭建議多措並舉加強青年發展型城市建設」的文件在網路流傳，文件稱：繼「內卷」「躺平」等描述青年因各種社會壓力而產生的喪文化情緒心理和行為方式的詞語後，「不搞對象、不結婚、不買房、不要孩子」的「四不青年」話題逐漸在網路傳播並成為新的流行語。

文件並指，在廣州共青團市委開展的「廣州青年發展狀況」專項調查中，回收有效問卷1萬5501份，其中有合「不搞對象、不結婚、不要孩子」特徵的大學生、在職青年占1215份。如何通過多方力量將當前青年存在的「四不」現象轉化為「四要」（要談戀愛、要結婚、要買房、要孩子），助力青年順利跨越人生社會化發展歷程值得關注。

港媒報導，這份文件在網上引起輿論發酵，有網友說：「要把四不變為四要，首先要弄清楚部分青年人躺平的原因，然後對症下藥，這比喊口號要管用得多。」

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