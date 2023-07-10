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「仇童」正在占領輿論場 熊孩子新聞為何成流量擔當?

中國新聞組／北京10日電
「仇童」登上了輿論場。圖為高鐵上乘客抗議小孩哭鬧的畫面。(取材自觀察者網)
「仇童」登上了輿論場。圖為高鐵上乘客抗議小孩哭鬧的畫面。(取材自觀察者網)

在厭女、憎男、仇老之後，「仇童」正在占領中國輿論場，「熊孩子」新聞已然成為新聞產品細分類目，在秩序、公德的外衣之下，包裹著對兒童的戾氣、對生育的厭惡，卻被當成爽文來吸引流量。有媒體評論認為，標榜不育的所謂「最後一代人」正展現對嬰幼兒的漠視乃至仇視，這現象令人憂心。

鳳凰網評論文章指出，「熊孩子新聞」成為「新黃色新聞」裡的流量擔當，要的就是撕裂、衝突，要的就是凸顯熊家長蠻不講理，很多時間故意不寫或者不核實孩子的實際情況，比如3歲，比如8個月。不客氣地說，自媒體、機構媒體屈從於流量KPI，精心投餵出了一個「熊孩子新聞」的消費群體。

作家蘇小懶曾在微博記錄若干起帶孩子乘火車，遭遇苛刻對待的事。很快她的微博變成了「訴苦大會」。有的家長說：「5月份帶孩子去北京，一歲半，途中孩子哼唧有點哭鬧，乘務員也一直來提醒我安撫好孩子。」有的說：「兩周前帶孩子坐高鐵。孩子剛哭了兩聲就被乘務員過來提醒帶到車廂連接處了。」

另據觀察者網引述中國科學院大學物理化學博士「卷阿」的文章指出，印象裡「熊孩子新聞」的熱潮明明在七、八年前，那會網上真是群魔亂舞。各種（物理）暴打熊孩子的帖子層出不窮，還號稱「父母不教育，社會會教育」；更誇張的，還看到過（可惜找不到原帖了），自詡懂事的家長自稱帶孩子出行都給他餵啥藥，讓孩子睡覺，沒有危害，大概欠她一座類似「腦前額葉切除術」的諾貝爾獎

文章強調，「感覺這幾年，至少網上的風氣其實好了不少，類似的帖子並沒有以前多。可能是生育率的壓力真的大了，這一現象又被翻出來舊事重提。」

教育 微博 諾貝爾獎

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